Vite in Fuga: la Quinta Puntata in onda stasera 6 dicembre 2020

Va in onda stasera domenica 6 dicembre su Rai1 la quinta puntata di Vite in Fuga: le anticipazioni di quello che vedremo nella Fiction con Claudio Gioè e Anna Valle.

È sempre più contorta la situazione nella quale si trova la famiglia Caruana. Il destino dei personaggi di Vite in Fuga è imprevedibile e il dramma che stanno vivendo Claudio, Silvia, Alessio e Ilaria (interpretati da Claudio Gioè, Anna Valle, Tobia De Angelis e Tecla Insolia) sta contaminando inevitabilmente le esistenze di tutti coloro che incrociano la loro strada. Dai vicini di casa a Elio, da Casiraghi e Miriam, ingaggiati per proteggerli, ai poliziotti Serravalle, Calasso e Polito. E anche il giovane Gabriele che stava iniziando una relazione con Ilaria fa delle scelte sbagliate facendosi coinvolgere in qualcosa di più grande di lui.

La Quinta Puntata di Vite in Fuga andrà in onda stasera 6 dicembre alle 21:25 su Rai1

Vite in Fuga: cosa è successo nella Quarta Puntata

Giugno - Episodio 7

Casiraghi procura a Claudio un nuovo lavoro come guardia giurata per un'azienda di portavalori. I coniugi Caruana hanno trovato un nuovo equilibrio: si illudono che sia possibile chiudere col passato, ma una lettera ricattatoria arriva a rompere quella serenità. Qualcuno ha scoperto le loro vere identità.

Gabriele - Episodio 8

L'indagine dell'ispettrice Serravalle giunge ad una svolta importante quando scopre che Gloria Santini, l'amante di Claudio Caruana, dopo aver ricevuto una grossa somma di denaro, non è mai salita su un volo per il Brasile che aveva prenotato e sembra essere sparita nel nulla. Nel frattempo Ilaria teme che la persona che li sta ricattando possa essere Gabriele e lo affronta.

Vite in Fuga: le anticipazioni della Quinta Puntata in onda stasera 6 dicembre 2020

Agosto - Episodio 9, alle 21.25

Alessio vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio, inizialmente riluttante, si convince di non av ere il diritto di impedire al figlio di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, ha un'intuizione: forse, per risolvere il caso, è necessario cambiare punto di vista...

Settembre - Episodio 10, alle 22.35

La distanza tra Silvia e Claudio diventa irreparabile quando si scopre che Claudio è accusato di aver ricevuto una tangente per concludere la trattativa che ha portato la banca al fallimento. Silvia abbandona il marito e Claudio, annientato, comunica a Casiraghi che ha deciso di costituirsi...

L'appuntamento con la Quinta Puntata di Vite in fuga è per stasera domenica 6 dicembre su Rai1 a partire dalle 21.25