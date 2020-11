Vite in Fuga: la Quarta Puntata in onda stasera 30 novembre 2020

Anticipazioni TV

Va in onda stasera su Rai1 la quarta puntata di Vite in Fuga. Vediamo il riepilogo della puntata precedente e le anticipazioni di quello che vedremo nei due nuovi episodi.

La fiction Vite in Fuga prosegue raccontando il dramma che sta vivendo la famiglia Caruana. Claudio e Silvia (interpretati da Claudio Gioè e Anna Valle) e i loro figli Alessio e Ilaria (che hanno i volti di Tobia De Angelis e Tecla Insolia) sono fuggiti da Roma nascondendosi a Ortisei sotto false identità dove hanno iniziato una nuova vita. In mezzo a mille complicazioni quotidiane la fiducia tra i familiari è altalenante, rischiano di far saltare la copertura e gli interventi del loro garante Casiraghi (Giorgio Colangeli) per aiutarli si fanno sempre più assidui. Nel frattempo l'ispettrice Serravalle continua le sue indagini non ufficiali.

La Quarta Puntata di Vite in Fuga va in onda stasera lunedì 30 novembre alle 21:25 su Rai1.

Vite in Fuga: cosa è successo nella Terza Puntata

Maggio - Episodio 5

Claudio chiede aiuto a Udo, un geniale informatico con seri disturbi di personalità, perché trovi delle immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato, per dimostrare che in quel momento lui era in auto con Gloria Santini. Silvia nel frattempo non riesce più a convivere con il sospetto che suo marito possa essere un assassino. Ed è in questo frangente che incontra Elio: un uomo di cui ci si può fidare.

Udo - Episodio 6

La Serravalle dopo aver scoperto che a telefonare a Gloria è stata una cameriera del pub dove lavora Silvia, sente di essere arrivata ad una vera svolta nella sua indagine. Silvia chiede aiuto a Casiraghi, che anche stavolta sarà determinante per mantenere intatto il piano di copertura dei Caruana.

Vite in Fuga: le anticipazioni della Quarta Puntata stasera su Rai1

Giugno - Episodio 7, alle 21.25

Casiraghi procura a Claudio un nuovo lavoro come guardia giurata per un'azienda di portavalori. I coniugi Caruana hanno trovato un nuovo equilibrio: si illudono che sia possibile chiudere col passato, ma una lettera ricattatoria arriva a rompere quella serenità. Qualcuno ha scoperto le loro vere identità.

Gabriele - Episodio 8, alle 22.35

L'indagine dell'ispettrice Serravalle giunge ad una svolta importante quando scopre che Gloria Santini, l'amante di Claudio Caruana, dopo aver ricevuto una grossa somma di denaro, non è mai salita su un volo per il Brasile che aveva prenotato e sembra essere sparita nel nulla. Nel frattempo Ilaria teme che la persona che li sta ricattando possa essere Gabriele e lo affronta.

L'appuntamento con la Quarta Puntata di Vite in fuga è per stasera su Rai1 a partire dalle 21.25