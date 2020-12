Vite in Fuga: l'Ultima Puntata in onda stasera 7 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Va in onda stasera stasera 7 dicembre su Rai1 la ultima puntata di Vite in Fuga: le anticipazioni di quello che vedremo nella Fiction con Claudio Gioè e Anna Valle.

Siamo arrivati all'epilogo per la famiglia Caruana. Questa sera 7 dicembre 2020 su Rai1 alle 21:25 andrà in onda la sesta e ultima puntata di Vite in Fuga, ideata da Filippo Gravino e Guido Iuculano e sceneggiata da Giacomo Bendotti, Eleonora Cimpanelli, Filippo Gravino, Flaminia Gressi, Guido Iuculano, Davide Serino e diretta Luca Ribuoli. La fiction ha accompagnato gli spettatori in una storia family thriller, un dramma vissuto da Claudio, Silvia, Alessio e Ilaria Caruana (interpretati da Claudio Gioè, Anna Valle, Tobia De Angelis e Tecla Insolia) costretti a fuggire da Roma e per nascondersi a Ortisei, dove iniziare una nuova vita con nuove identità.

Stasera tutti nodi verranno al pettine, conosceremo la risoluzione della vicenda e quale determinanti contributo avranno dato gli altri personaggi interpretati da Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova, Francesco Arca, Federica De Cola, Francesco Colella e Pierpaolo Spollon.

Vite in Fuga: cosa è successo nella Quinta Puntata

Agosto - Episodio 9

Alessio vuole andare a Salisburgo a studiare pianoforte e Claudio, inizialmente riluttante, si convince di non av ere il diritto di impedire al figlio di mettere a frutto il suo talento. La Serravalle, dopo aver scoperto che Gloria è stata uccisa, ha un'intuizione: forse, per risolvere il caso, è necessario cambiare punto di vista...

Settembre - Episodio 10

La distanza tra Silvia e Claudio diventa irreparabile quando si scopre che Claudio è accusato di aver ricevuto una tangente per concludere la trattativa che ha portato la banca al fallimento. Silvia abbandona il marito e Claudio, annientato, comunica a Casiraghi che ha deciso di costituirsi...

Vite in Fuga: le anticipazioni della Sesta e Ultima Puntata in onda stasera 7 dicembre 2020

Casiraghi - Episodio 11, alle 21.25

L'avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono costretti, nonostante l'irreparabile frattura, a stare di nuovo uniti per buttarsi nella disperata ricerca dei loro figli. L'indagine della Serravalle si dimostra fruttuosa e finalmente le sue intuizioni coincidono con le scoperte dei colleghi Calasso e Polito, costretti a non avvalersi più del suo contributo.

Wilcock - Episodio 12, alle 22.35

Il proposito di Claudio di costituirsi salta a causa della sparizione di Alessio e Ilaria. Claudio è chiamato ad affrontare una prova difficilissima: dovrà recarsi sotto copertura al Banco San Mauro e affrontare il suo capo Cristiano Wilckock, durante un'importante conferenza, ma ormai Agnese Serravalle è sulle sue tracce.

L'appuntamento con la Sesta e Ultima Puntata di Vite in fuga è per stasera lunedì 7 dicembre su Rai1 a partire dalle 21.25.