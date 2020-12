Vite in Fuga, intervista esclusiva a Giorgio Colangeli: "A volte la fuga è la soluzione per sopravvivere"

Anticipazioni TV

Abbiamo parlato con Giorgio Colangeli che nella fiction Vite in Fuga interpreta il personaggio di Casiraghi, architetto della nuova vita della famiglia Caruana.

Accusato dell'omicidio di un collega in seguito a uno scandalo di tangenti che ha travolto il (fittizio) Banco San Mauro dove lavorava, Claudio Caruana è fuggito da Roma con la moglie Silvia e i figli adolescenti Alessio e Ilaria. Non solo è innocente, come sappiamo anche noi avendolo visto la sera dell'omicidio insieme alla sua amante, ma è anche in pericolo di vita perché qualcuno più in alto di lui teme che possa rivelare verità scomode sull'istituto bancario. Questa situazione porta la famiglia Caruana ad accettare un drastico cambio di vita e di identità, fingendo la propria morte con un'imbarcazione esplosa. Tutto questo accade nel primo episodio di Vite in fuga, la fiction di Rai1 arrivata a fine corsa. Nella sesta e ultima puntata, con gli episodi 11 e 12 così come sono suddivisi sulla piattaforma di RaiPlay, la loro copertura in quel di Ortisei cadrà. Ma fino a questo momento è rimasta in piedi grazie all'intervento di un misterioso personaggio, tal Casiraghi, interpretato da Giorgio Colangeli.

Signor Colangeli, siamo arrivati all'epilogo di Vite in fuga.

Non ti dirò il colpo di scena finale.

E io non voglio saperlo!

Se hai visto tutte le puntate forse ti sei fatto un'idea...

Ho visto tutto e ho delle ipotesi su come i Caruana usciranno da questa storia. Anche lei la sta seguendo in onda?

No, semplicemente perché non ho più il televisore in casa dal 2000. Ci sono tante cose utilissime da vedere, ma è una attività che a me impigrisce e ho preferito farne a meno. È stato duro all'inizio ma poi mi ci sono abituato, anche se mi farebbe comodo in periodi come questi in cui non si deve uscire. La cosa buona è che ho letto molti romanzi durante il lockdown e invitato altri a fare lo stesso. Siamo invasi dalla tecnologia che è un mezzo molto freddo, rispetto al calore dei libri. Infatti non ho neanche il computer.

Il suo personaggio Casiraghi è l'architetto della nuova vita dei Caruana.

È una figura che opera nell'ombra, una specie di detective privato con tutta una serie di conoscenze e servizi che mette in atto in clandestinità.

Si è immaginato che tipo di passato potesse avere Casiraghi per fare questo "lavoro"?

Sì, ho riflettutto da dove potesse arrivare. Ho una carriera fatta di personaggi che dipendono dal Ministero degli Interni, tra cui il capo dell'ufficio Affari Riservati nel film Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana. Alcune dinamiche sull'operatività delle forze di polizia e delle agenzie governative le ho comprese. Casiraghi è stato presumibilmente un agente dei Servizi Segreti che ha maturato contatti utili anche ora che si è ritirato, scegliendo di mettere al servizio le sue competenze per i privati.

Compreso agevolare la fuga di un ricercato per omicidio con la sua famiglia. Tutto questo per arrotondare la pensione?

Vuoi che ti dica come finisce?

No per carità! La sua devozione alla protezione dei fuggitivi è esemplare...

Per i Caruana si tratta di attraversare un momento traumatico ed è questo che la fiction racconta, come una famiglia possa affrontare grandi cambiamenti tentando mantere intatto un equilibrio affettivo e di fiducia reciproca. Il mio personaggio li aiuta a fuggire perché a volte è ritirarsi la scelta da fare, quando la strategia di attacco non può portare a nulla di buono. C'è una legittimazione dell'idea della fuga. Genitori e figli devono garantirsi innanzitutto la sopravvivenza, recuperare le forze e tornare quando si sentiranno pronti.

L'appuntamento con la Sesta e Ultima Puntata di Vite in fuga è per stasera lunedì 7 dicembre su Rai1 a partire dalle 21.25.

La fiction ha accompagnato gli spettatori in una storia family thriller, un dramma vissuto da Claudio, Silvia, Alessio e Ilaria Caruana (interpretati da Claudio Gioè, Anna Valle, Tobia De Angelis e Tecla Insolia). Stasera tutti nodi verranno al pettine, conosceremo la risoluzione della vicenda e quale determinanti contributo avranno dato gli altri personaggi interpretati da Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova, Francesco Arca, Federica De Cola, Francesco Colella e Pierpaolo Spollon.