Vite in fuga: debutta la serie con Claudio Gioè e Anna Valle con la prima puntata stasera 22 novembre 2020

Anticipazioni TV

Una famiglia si trova suo malgrado in un intrigo di cui non conosce ragioni né confini. Accade nella nuova fiction Vite in Fuga di cui va in onda stasera 22 novembre su Rai1 la prima puntata.

Claudio e Silvia Caruana (interpretati da Claudio Gioè e Anna Valle) sono benestanti, il loro matrimonio funziona da vent'anni e hanno due figli modello. Un giorno però arriva un fulmine a ciel sereno quando Claudio finisce sotto inchiesta per lo scandalo finanziario della banca per cui lavora. Il suo collega e amico Riccardo viene trovato morto e Claudio sembra essere il principale indiziato. Questo è l'incipit della nuova fiction di Rai1 intitolata Vite in Fuga. Prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Paypermoon, la serie mette al centro della storia una famiglia normale alle prese con una straordinaria avventura, un intrigo di cui non conosce ragioni e confini. La prima puntata di Vite in Fuga va in onda stasera domenica 22 novembre alle 21:25 su Ra1.

In prima serata Vite in Fuga, stasera su Rai1

Sei mesi prima - Episodio 1, alle 21.25

Roma. Claudio Caruana è un dirigente del Banco San Mauro, travolto recentemente da uno scandalo finanziario di cui si sta occupando la magistratura. Durante la festa per il suo compleanno, Claudio scopre che il suo amico e collega Riccardo Elmi sta ricevendo delle minacce, il giorno dopo Riccardo viene ucciso e il principale sospettato per l'omicidio è proprio Caruana.

Ortisei - Episodio 2, alle 22.35

La famiglia Caruana comincia una nuova vita sotto mentite spoglie ad Ortisei, in Alto Adige. Sono momenti difficili per tutti, in particolare per i ragazzi, che hanno dovuto abbandonare amici e amori e non possono più contattarli. Silvia si fa forza, nella certezza che Claudio presto potrà dimostrare la sua innocenza, ma a smentirla c'è un video di una telecamera di sorveglianza che lo riprende all'ora del delitto.

Claudio Gioè, Anna Valle, Giorgio Colangeli, Barbora Bobulova, Francesco Arca, Tecla Insolia, Tobia De Angelis, Federica De Cola, Alessandro Tedeschi, Pierpaolo Spollon, Francesco Colella e Ugo Pagliai sono gli attori che ci terranno compagnia per tutta la serie, ideata da Filippo Gravino e Guido Iuculano, sceneggiata da Giacomo Bendotti, Eleonora Cimpanelli, Filippo Gravino, Flaminia Gressi, Guido Iuculano e Davide Serino e diretta da Luca Ribuoli.

La seconda di sei puntate di Vite in Fuga andrà in onda domani lunedì 23 novembre 2020, sempre in prima serata su Rai1.

L'appuntamento con Vite in fuga è per stasera su Rai1 a partire dalle 21.25