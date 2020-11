Vite in Fuga, Anticipazioni: Terza Puntata in onda domenica 29 novembre 2020

Anticipazioni TV

Va in onda domenica 29 novembre su Rai1 la terza puntata di Vite in Fuga: le anticipazioni di quello che vedremo nella Fiction con Claudio Gioè e Anna Valle.

La famiglia Caruana vive una situazione fuori dall'ordinario. La fiction Vite in Fuga ha debuttato domenica 22 novembre su Rai1 ed è arrivata alla fine della seconda puntata per un totale di quattro espisodi. Si tratta di family-thriller, un originale ibrido di due generi apparentemente distanti, in cui i problemi e l'affetto familiare si fondono con la suspense e la tensione delle vicende. Claudio e Silvia Caruana (interpretati da Claudio Gioè e Anna Valle) sono benestanti, il loro matrimonio funziona da vent'anni e hanno due figli modello. Un giorno però arriva un fulmine a ciel sereno quando Claudio finisce sotto inchiesta per lo scandalo finanziario della banca per cui lavora. Il suo collega e amico Riccardo viene trovato morto e Claudio sembra essere il principale indiziato. Il prossimo appuntamente con la Terza Puntata di Vite in Fuga andrà in onda domenica 29 novembre alle 21:25 su Rai1.

Vite in Fuga: cosa è successo nella Seconda Puntata

Aprile - Episodio 3

L'ispettrice Serravalle è convinta che Claudio Caruana e la sua famiglia siano vivi e si stiano nascondendo. Riesce a rintracciare Mario, il ragazzo di Alessio, e gli chiede un aiuto. Silvia è devastata dalla scoperta che la sera del delitto Claudio si trovava con Gloria, la sua amante. Claudio vorrebbe riconquistarla, ma non sa da dove cominciare per rimettere insieme i pezzi.

Gaeta - Episodio 4

Silvia, non riuscendo a dissuadere Alessio dal fuggire a Gaeta, decide di seguirlo. Ilaria, messa sotto pressione, informa Claudio di quello che sta accadendo. A Gaeta arriva anche l'ispettrice Serravalle che ha seguito Mario, sperando che la porti da Alessio. Claudio scopre l'omosessualità del figlio, di cui finora era all'oscuro. Anche grazie al rischio che i Caruana hanno appena vissuto, Silvia riesce a riavvicinarsi al marito.

Vite in Fuga: le anticipazioni della Terza Puntata del 29 novembre 2020 su Rai1

Maggio - Episodio 5, alle 21.25

Claudio chiede aiuto a Udo, un geniale informatico con seri disturbi di personalità, perché trovi delle immagini della notte in cui Riccardo è stato assassinato, per dimostrare che in quel momento lui era in auto con Gloria Santini. Silvia nel frattempo non riesce più a convivere con il sospetto che suo marito possa essere un assassino. Ed è in questo frangente che incontra Elio: un uomo di cui ci si può fidare.

Udo - Episodio 6, alle 22.35

La Serravalle dopo aver scoperto che a telefonare a Gloria è stata una cameriera del pub dove lavora Silvia, sente di essere arrivata ad una vera svolta nella sua indagine. Silvia chiede aiuto a Casiraghi, che anche stavolta sarà determinante per mantenere intatto il piano di copertura dei Caruana.

L'appuntamento con la Terza Puntata di Vite in fuga è per domenica 29 novembre 2020 su Rai1 a partire dalle 21.25