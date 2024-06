Vip4Padel: stasera in onda su SportItalia la finalissima

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 23 giugno 2024, in prima serata su SportItalia, la finalissima del talent sportivo Vip4Padel condotto da Anthony Peth.

Finalissima senza esclusione di colpi. Dopo quasi tre mesi di torneo televisivo dove si sono sfidati personaggi del mondo dello show biz in finale Garison Rochelle contro Milena Miconi e i loro super fan si sfideranno per la vittoria del programma.

La finale di Vip4Padel su SportItalia: anticipazioni e ospiti

Siamo ormai giunti alla finale tanto attesa dell’ inedito talent sportivo sul padel strutturato sotto forma di torneo, in onda su Sportitalia e condotto da Anthony Peth, uno dei volti più amati del piccolo schermo. Una produzione inedita, in quanto si tratta del primo programma televisivo nazionale su questo sport, targata N&M Management, casa di produzione di Mariaraffaella Napolitano, per la regia di Mario Maellaro.

L’attrice Milena Miconi accompagnata dal super fan Claudio, stimato anestesista lombardo e il coreografo Garrison Rochelle con il suo super fan Luca Licini, saranno i protagonisti di un match senza esclusioni di colpi, che decreterà la coppia vincitrice della prima edizione del programma. Un percorso netto per i due finalisti, che in questi mesi, sfida dopo sfida hanno appassionato sempre di più il pubblico a casa, facendosi conoscere anche in veste sportiva. Garrison è stato il prima a conquistare la finale, in seguito Milena, entrambi hanno dimostrato di avere oltre che il ballo nel sangue e la recitazione, anche una vena sportiva, cimentandosi nello sport più seguito del momento con competitività ma anche tanta ironia. Non resta che attendere, questa sera, prima serata, il super match!

La finalissima di Vip4Padel ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su SportItalia.