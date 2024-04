Anticipazioni TV

Vip4Padel: al via il nuovo talent sportivo condotto da Anthony Peth

Oggi, giovedì 25 aprile 2024, in prima serata su SportItalia, in onda il primo appuntamento con Vip4Padel in cui si sfidano due personaggi dello show biz che in coppia con due rispettivi “superfan”: ecco i volti noti pronti a giocare