Vigilia di Natale in TV: I Migliori Film per tutta la famiglia

Stasera in TV: I migliori film per tutta la famiglia in onda sui principali canali tv italiani la Vigilia di Natale.

Ecco una selezione dei migliori film, per grandi, piccoli e per tutta la famiglia, in onda sui principali canali in chiaro la sera del 24 dicembre. I film sono elencati secondo l'orario di messa in onda.

Quali sono i film da vedere in TV la Vigilia di Natale 2019?

Il Grinch, in onda alle 19.25 su Italia 1

Il Grinch, interpretato da Jim Carrey nel film diretto da Ron Howard, è un intrattabile cavernicolo che vive in un antro situato sulla cima del monte Crumpit, a nord di Whoville, deciso a rovinare le Feste agli abitanti della cittadina, che da veri amanti del Natale si preparano a festeggiare degnamente l'evento tanto atteso...



Il Grinch: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Lo Straordinario Viaggio di T. S. Spivet, in onda alle 20.15 su Rai 5

Diretto dal francese Jean-Pierre Jeunet, Lo Straordinario Viaggio di T. S. Spivet vede protagonista un ragazzino di 10 anni che vive in una fattoria isolata del Montana. Dotato di grande igenio e appassionato di scienza, T. S. Spivet ha inventato per una macchina dal moto perpetuo, che gli è valsa il prestigioso premio Baird del Museo Smithsonian di Washington. Senza dire nulla alla sua famiglia, parte da solo su un treno merci attrverso l'America, deciso ad arrivare a Washington per ritirare il premio.



Lo Straordinario Viaggio di T. S. Spivet: Il trailer italiano del film - HD

Rango, in onda alle 20.35 su La7

Rango, diretto da Gore Verbinski, con la voce originale di Johnny Depp, ha vinto l'Oscar 2010 per il miglior film d'animazione. La storia è quella di un camaleonte in piena crisi d'identità: ha uno spirito avventuroso ma è condannato a una vita mediocre finché al giorno in cui gli si presenta l'opportunità di dimostrare di essere un vero eroe!



Rango: Nuovo trailer

Superfantagenio, in onda alle 21.15 su Cielo

Il Superfantagenio è lui, uno degli attori più amati da più generazione di spettatori italiani, soprattutto dai bambini e giovani: Bud Spencer. il film racconta di un ragazzino di Miami, che lavora presso un robivecchi della città. Un giorno, lucidando un'antica lampada che è stata ripescata in mare e venduta al suo principale, gli si materializza davanti agli occhi un uomo gigantesco che lo chiama padrone...

Alla ricerca di Dory, in onda alle 21.20 su Rai2

Alla ricerca di Dory, il film Pixar del 2016, è il seguito, o meglio, lo spin-off di Alla ricerca di Nemo. Protagonista del film è infatti l'adorabile pesciolina smemorata, uno dei personaggi più amati del primo film. A darle la voce in originale Ellen Degeneres, mentre la voce italiana è della brava e simpatica Carla Signoris.



Alla ricerca di Dory: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

7 Spose per 7 fratelli, in onda alle 21.25 su Rete 4

7 Spose per 7 fratelli, film diretto nel 1954 da uno dei maestri del musical, Stanley Donen, è uno dei grandi classici della storia del cinema è viene riproposto regolarmente in TV durante le feste di Natale e di fine anno. Perfetto per una serata in allegria insieme a tutta la famiglia.

Una Poltrona per Due, in onda alle 21.30 su Italia 1

Da molti anni a questa parte, l'appuntamento immancabile, la vigilia di Natale in TV, è quello con Billie Ray Valentine, Louis Winthorpe III, i ricchi fratelli Randolph e Mortimer Duke, il maggiordomo Coleman e la bella e simpatica Ophelia, ovvero i protagonisti di Una Poltrona per due, la commedia diretta 35 anni fa da John Landis.



Una Poltrona per Due: Il Trailer originale del Film

Elliott, il drago invisibile, in onda alle 22 su Paramount Channel

Elliott il drago invisibile diretto da Don Chaffey nel 1977, è uno dei film più importanti della storia dell'animazione americana degli ultimi 40 anni. Molto amato da grandi e piccoli, il film, storia di un bambino e del drago animato suo amico, ha visto infatti la nascita e l'affermazione di una nuova generazione Disney che ha segnato i film della casa di Topolino nei decenni successivi.

Gremlins, in onda alle 23.55 su Italia 1

Forse non adatto ai più piccoli, soprattutto quelli più impressionabili, I Gremlins è comunque uno dei grandi classici natalizi (e non solo) per più generazioni di ragazzini, dalla metà degli anni 80 a oggi. Il film diretto da Joe Dante rappresenta un perfetto perfetto connubio tra commedia, fantasy e horror.



Gremlins: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Lo schiaccianoci, in onda alle 00.00 su Italia 1

Il film diretto nel 2011 da Andrei Konchalovsky è basato sulla storia che ispirò il compositore russo Pëtr Tchaikovsky a creare l'omonimo balletto. Elle Fanning, Nathan Lane, John Turturro, Frances de la Tour, Richard E. Grant e Charlie Rowe, sono i protagonisti di questa nuova versione di Lo Schiaccianoci, un grande classico di Natale.



Lo schiaccianoci 3D: Il trailer italiano in ESCLUSIVA

Tutti gli altri Film in TV la Sera e la Notte di Natale

Café Society, in onda alle 21 su Iris

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, in onda alle 21.05 su 20

Un cappotto di mille colori, in onda alle 21.10 su La5

Ogni maledetto Natale, in onda alle 21.10 su Rai Movie

Il Mistero di Aylwood House, in onda alle 21.15 su Rai4

Un amore di testimone, in onda alle 21.25 su Nove

Fantozzi in Paradiso, in onda alle 21.30 su TV8

Dragon, in onda alle 22.50 su Rai4

Il Lato Positivo - Silver Linings Playbook, in onda alle 22.50 su Rai Movie

La maledizione dello scorpione di giada, in onda alle 23 su Iris

Appena in tempo per Natale, in onda alle 23.05 su Rai2

Infelici e contenti, in onda alle 23.15 si TV8