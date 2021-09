Verissimo, le Anticipazioni e gli Ospiti del 18 e 19 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti della nuova edizione di Verissimo, in onda il 18 e il 18 settembre 2021 su Canale5.

La nuova edizione di Verissimo debutta il 18 settembre 2021, ma torna anche domenica 19 settembre con un doppio appuntamento settimanale, che ci accompagnerà per tutta la stagione. Silvia Toffanin è pronta ad incantare il pubblico di Canale5 e noi vi riveliamo le anticipazioni e gli ospiti delle prime due puntate.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove puntate

Verissimo torna su Canale5 e inaugura il doppio appuntamento settimanale con le puntate del 18 e 19 settembre 2021. Silvia Toffanin si appresta a presentare il talk show per il quindicesimo anno consecutivo, pronta a portare sul piccolo schermo tante storie commoventi ed emozionanti, che catalizzeranno l’attenzione del pubblico di Canale5. Le Anticipazioni sul programma ci rivelano che sabato sarà in studio come ospite Belen Rodriguez, al timone della nuova stagione di Tu si Que Vales e mamma bis della piccola Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese.

In studio anche il campione olimpico Gianmarco Tamberi, che ha fatto sognare gli italiani. Tocca poi all’opinionista del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe, e al frizzante Enrico Papi, tornato in casa Mediaset con la nuova stagione di Scherzi a parte. Spazio anche all’intensa storia della velocista paralimpica Monica Contrafatto.

Verissimo ci farà compagnia anche domenica con una puntata imperdibile, che vedrà ospite il campione olimpico, nonché uomo più veloce del mondo, Marcell Jacobs, e Federica Pellegrini, che ha annunciato il suo addio al mondo del nuoto dopo anni di onorata carriera. In studio anche Orietta Berti e Ilary Blasi, che ha debuttato al timone del nuovo show Star in the Star.

Verissimo ci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.