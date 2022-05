Verissimo Anticipazioni Ultima Puntata: ospiti Ida Platano e Claudio Santamaria

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme gli ospiti e le Anticipazioni dell’ultima puntata di Verissimo, in onda sabato 28 maggio 2022 su Canale5.

Si conclude con l’ultima puntata la stagione televisiva di Verissimo, che ha regalato al pubblico di Canale5 emozioni forti, momenti di pura ilarità e uno sguardo introspettivo su alcune delle personalità più famose del panorama italiano. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti del talk show di Silvia Toffanin, che ospiterà Ida Platano volto del trono over di Uomini e Donne, e l’attore Claudio Santamaria.

Verissimo: Anticipazioni e ospiti Ultima Puntata

La stagione televisiva di Verissimo si conclude con l’ultima, attesissima, puntata che andrà in onda sabato 28 maggio 2022 su Canale5. Nel corso dell’ultimo appuntamento con il talk show condotto da Silvia Toffanin, la presentatrice incontra Claudio Santamaria, a breve su Canale 5 con la fiction “L’Ora, inchiostro contro piombo”. In esclusiva, la bellissima coppia formata da Giorgia Palmas e Filippo Magnini, rivedranno per la prima volta le immagini fiabesche del loro recente matrimonio che ha incantato i fan.

Toffanin intervista un’altra coppia innamoratissima, quella composta dal modello e influencer Mariano Di Vaio e di sua moglie Eleonora Brunacci. Spazio anche alla presentatrice Bianca Guaccero e all’amatissima cantante Iva Zanicchi. Inoltre, per la prima volta nello studio di Verissimo, Ida Platano si racconta dopo le ultime vicende con l’ex fidanzato Riccardo Guarnieri, con il quale formava una delle coppie più chiacchierate del Trono Over di Uomini e Donne.

Verissimo non ci lascia soli e, partire da sabato 4 giugno 2020 e per tutto il mese di giugno, riproporrà le interviste più coinvolgenti realizzate da Silvia Toffanin in questa edizione.

