Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 4e domenica 5 dicembre 2021 su Canale5. Nell’elegante studio del talk show, condotto da Silvia Toffanin, ci saranno tanti ospiti d’eccezione tra cui Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e Aka7even.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 4 dicembre 2021, la presentatrice incontra per la prima volta insieme sul piccolo schermo, Elena Santarelli e Bernardo Corradi. Spazio poi a Paola Ferrari e alla schermitrice Elisa Di Francisca. In studio anche Stefania Orlando, fresca dell’esperienza a Tale e Quale Show, e il cantautore e rapper Aka7even, talento esploso dopo la partecipazione ad Amici.

Nella puntata di Verissimo di domenica 5 dicembre 2021, Toffanin intervista Massimo Boldi, pronto a stupirci con la sua irresistibile comicità. Ospiti della puntata, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, impegnata nel ruolo di opinionista nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per la prima volta in studio Peppino di Capri. Spazio poi a Caterina Balivo e Ilona Staller.

Verissimo ci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.