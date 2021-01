Verissimo Anticipazioni: ospiti in studio Greta Ferro e Fiammetta Cicogna di Made in Italy

Anticipazioni TV

Scopriamo tutte le Anticipazioni e gli ospiti della nuova Puntata di Verissimo, in onda su Canale5, con Silvia Toffanin.

Vediamo insieme le Anticipazioni della nuova Puntata di Verissimo, in onda sabato 16 gennaio 2021 alle 16, su Canale5. Nell’appuntamento con il talk show di Silvia Toffanin, saranno ospiti Greta Ferro e Fiammetta Cicogna, protagoniste della serie tv Made in Italy.

Verissimo: le Anticipazioni della nuova Puntata

Torna l’appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in grado di far emozionare ma anche divertire gli spettatori. Nella nuova Puntata, in onda sabato 16 gennaio 2021 su Canale5, l’elegante presentatrice ospiterà nel suo studio Greta Ferro e Fiammetta Cicogna. Le due attrici sono tra le protagoniste di Made in Italy, la serie tv che racconta la nascita della moda italiana negli anni Settanta. Un periodo di estremo cambiamento ma anche di rinnovamento culturale e di azzardo, nel quale Greta e Fiammetta si sono calate in modo magistrale, ricompensate dall’affetto del pubblico.

Spazio poi a Carla Fracci, considerata tra le ballerine iconiche del Novecento e vero e proprio guru della danza, a livello mondiale. La Fracci si racconterà in una lunga intervista alla Toffanin, parlando della sua prodigiosa carriera ma anche della sua vita privata, riservando non poche soprese ai telespettatori.

Per la prima volta insieme nello studio di Verissimo, Orietta Berti e Iva Zanicchi che potranno sul piccolo schermo l’inedito racconto della loro lunga amicizia che ha saputo affrontare a testa alta la competività del mondo della musica. Infine, nella Puntata ci saranno anche Pupo, discusso opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi e Fabio Canino.

