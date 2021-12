Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Elettra Lamborghini e Ermal Meta

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 11e domenica 12 dicembre 2021 su Canale5. Nell’elegante studio del talk show, condotto da Silvia Toffanin, ci saranno tanti ospiti d’eccezione tra cui Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Gerry Scotti e Roby e Francesco Facchinetti.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 11 dicembre 2021, la presentatrice incontra Vincenzo Spadafora, pronto a raccontarsi oltre la politica, parlando della truffa subita da una modella quindicenne che ha fatto scandalo. Per la prima volta insieme in tv Myrta Merlino e il compagno Marco Tardelli. Spazio poi all’incredibile artista Ermal Meta, all’attrice Lina Sastri e a Patrizia Pellegrino, eliminata dal Grande Fratello Vip dopo pochissimi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Nella puntata di domenica 12 dicembre 2021, invece, Toffanin si farà travolgere dall’allegria di Gerry Scotti. Largo al mitico duo composto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, dal 13 dicembre alla guida di Striscia la Notizia. Inoltre, si racconteranno in un’intervista di coppia Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti, e Roby Facchinetti con il figlio Francesco. Ultima ma non ultima, la spumeggiante Elettra Lamborghini.

Verissimo ci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.