Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Alex Belli e Delia Duran

Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 18e domenica 19 dicembre 2021 su Canale5. Nell’elegante studio del talk show, condotto da Silvia Toffanin, ci saranno tanti ospiti d’eccezione tra cui Alex Belli, Delia Duran e Luisa Ranieri.

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti delle nuove Puntate

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale5. Nella puntata in onda sabato 11 dicembre 2021, la presentatrice incontra Fabio Volo. Per la prima volta nello studio della trasmissione, ci sarà anche Luciana Littizzetto, pronta a coinvolgerci con la sua esuberante simpatia. Toffanin intervista Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, dal 23 dicembre al cinema con il nuovo film di Paolo Genovese “Supereroi”. Per la sua prima intervista televisiva Valentina Ferragni, sorella di Chiara e imprenditrice di successo. Largo poi all’intensa storia di vita di Diego Dalla Palma e, per la gioia dei più piccoli, il mondo di Sofì e Luì, ossia i “Me contro Te”.

Nella puntata di domenica 19 dicembre 2021, invece, Toffanin incontra il campione olimpico Marcell Jacobs e la futura moglie Nicole, per la prima volta insieme sul piccolo schermo. Luisa Ranieri si mette a nudo, parlando della sua carriera ma anche della sua intensa vita privata. Saranno inoltre in studio: Pio e Amedeo con la loro comicità dissacrante. Spazio ad Alex Belli, concorrente appena squalificato dal Grande Fratello Vip, con la compagna Delia Duran che parleranno per la prima volta dopo la crisi che li ha visti protagonisti.

Verissimoci aspetta sabato e domenica con un doppio appuntamento alle 16.30 su Canale5.