Verissimo Anticipazioni: Michele Bravi ospite della nuova Puntata

Vediamo insieme le Anticipazioni della nuova Puntata di Verissimo, in onda sabato 6 febbraio 2021, alle 16 su Canale5. Silvia Toffanin intervisterà Michele Bravi, il cantante rinato dalle sue ceneri. Ospiti dell’elegante studio anche Anna Valle, Federico Zampaglione, Ainett Stephens e Fiordaliso che festeggia i suoi quarant’anni di carriera.

Anticipazioni Verissimo: tutti gli ospiti della nuova Puntata

Verissimo torna con un nuovo ed emozionante appuntamento. Nello studio del talk show di Canale, l’elegante Silvia Toffanin incontra Michele Bravi, uno degli artisti più amati del momento anche grazie alla sua partecipazione ad Amici Speciali. Il cantante racconterà il suo percorso di vita intenso, parlando anche di come questo abbia inevitabilmente condizionato la sua carriera e la sua vita privata.

Per la prima volta in studio, la Toffanin accoglierà la bellissima Anna Valle e Federico Zampaglione, regista e frontman dei Tiromancino. A Verissimo arriva anche una testimonianza molto forte, che porterà il pubblico a riflettere su quanto sua imprevedibile la vita. Ainett Stephens, nota per aver interpretato la ‘gatta nera’ nello show Il Mercante in Fiera, racconterà i drammatici motivi che l’hanno indotta a lasciare il piccolo schermo nel suo momento di gloria, per concentrarsi sulla sua famiglia.

Infine, spazio a Fiordaliso che festeggia i suoi quarant’anni di carriera, segnati dal grande amore che il pubblico le ha sempre dimostrato, e ad Antonella Elia, l’irriverente opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Verissimo ci aspetta oggi, sabato 6 febbraio 2021, alle 16 su Canale5.