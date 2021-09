Verissimo, Anticipazioni: in onda l’intervista a Kerem Bursin di Love is in the Air

Anticipazioni TV

Ecco tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, sabato 25 e domenica 26 settembre 2021.

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che torna sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 su Canale5. Nell’elegante studio ci saranno il divo turco Kerem Bursin, protagonista di Love is in the Air e l’opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli.

Anticipazioni Verissimo: tutti gli ospiti delle nuove Puntate

Verissimo torna con il doppio appuntamento settimanale e tante storie emozionanti, coinvolgenti e divertenti da raccontare. Silvia Toffanin, confermata al timone del talk show in onda su Canale5 sabato 25 e domenica 26 settembre 2021, accoglierà nell’elegante studio Sonia Bruganelli, nuova opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Spazio anche a Diletta Leotta, confermata volto di DAZN e finita al centro delle indiscrezioni dopo la rottura con Can Yaman, il divo turco che sta facendo innamorare tutta Italia.

La Toffanin accoglierà anche Veronica Yoko Plebani con una storia molto intensa da raccontare: dalla disabilità alla vittoria del bronzo nel triathlon delle Paraolimpiadi di Tokyo. In onda anche l’intervista esclusiva a Kerem Bursin, il sex symbol del momento diventato famoso nel Bel Paese grazie aLove is in the Air, la soap turca che sta spopolando su Canale5, dove interpreta l'affascinante e tenebroso Serkan Bolat.