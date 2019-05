Verissimo, anticipazioni della puntata di oggi: in onda lo speciale Amici di Maria De Filippi

Come ormai da tradizione, torna anche quest’anno il crossover di Canale 5 tra Verissimo e Amici di Maria De Filippi. Oggi, sabato 18 maggio, Silvia Toffanin si trasferisce a Roma negli studi di Amici, per una puntata evento dedicata al talent, dal titolo “Verissimo Speciale Amici”.

Un appuntamento imperdibile che unirà gli elementi del talk show con quelli del grande talent show del sabato sera di Maria De Filippi. Silvia Toffanin intervisterà, in esclusiva, Maria De Filippi. Inoltre, grande spazio alle storie dei cinque semi finalisti: Giordana, Rafael, Alberto, Tish e Vincenzo. Oltre ad esibirsi in studio, i ragazzi rivedranno per la prima volta le immagini del loro percorso artistico all’interno della scuola di Amici.

"I ragazzi sono il centro di questo programma, ce ne sono sempre di grande talento - ha dichiarato Maria De Filippi ai microfoni di Silvia Toffanin - finché ci sono loro c’è Amici. Questa è la verità. Amici è arrivato alla 18esima edizione, sono contenta che sia diventato maggiorenne, penso che i programmi possano diventare maggiorenni quando sono alimentati dalle persone che ci vengono. C’è un gran lavoro dietro, ci sono tante persone che sono qui tutti i giorni e danno il loro affinché questo programma ci sia e lo rendono ogni anno diverso dagli altri anni".

"I ragazzi di Amici sono un po’ più fortunati degli altri perché hanno l’opportunità di vivere un anno del loro sogno e non tutti quest’opportunità ce l’hanno - ha proseguito Maria parlando dell'edizione in corso - La loro vita può cambiare, spero in meglio e spero che possano continuare a vivere del proprio sogno, non necessariamente diventando ragazzi che scalano le classifiche di dischi o étoile della danza. Si può vivere di quello che ti piace anche facendo lavori che attengono al quel genere, senza necessariamente essere i primi della classe"

In merito ai due direttori artistici d’eccezione Ricky Martin e Vittorio Grigolo, la regina del sabato sera ha confessato: "Ricky Martin è stata una grande sorpresa, devo dire che è bellissimo come suo marito che dalla terza puntata era sempre dietro le quinte. È una persona molto serena, riflessiva, è impressionante la calma che ha. I ragazzi all’inizio lo hanno vissuto come un sogno e poi pian piano si sono abituati, ma è stata una bellissima esperienza spero per tutti. Sono stata felice anche di averci ballato insieme!. L’idea di avere Vittorio Grigolo mi è venuta perché un po’ di tempo fa partecipò al programma e quest’anno, con l’arrivo di Alberto Urso, il cantante lirico, abbiamo aperto a questo genere. Un giorno Alfonso Signorini mi ha spiegato quanto la lirica sia popolare, così mi sono accostata a quel mondo e da lì è nata l’idea di farlo venire".

Sempre nell'appuntamento odierno del talk show della Toffanin, ci aspetta la commovente testimonianza di Ivan Cottini, ex ballerino della scuola di Amici, affetto da sclerosi multipla e un’irriverente intervista doppia alle due “rivali” di ‘Uomini e Donne’: Tina Cipollari e Gemma Galgani.

L'appuntamento con Verissimo Speciale Amici, ci aspetta oggi alle 15.40 su Canale 5.