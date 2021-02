Vera & Giuliano: su RaiPlay e Speciale TG 1 il 14 febbraio una delle più belle storie d'amore del nostro cinema

Anticipazioni TV

Vera & Giuliano, documentario di Fabrizio Corallo dedicato alla storica coppia formata dal regista Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo, il giorno di San Valentino sarà disponibile su RaiPlay e nello Speciale TG1.

Per quanto ci riguarda non potrebbe esserci modo migliore per festeggiare San Valentino che con la visione di Vera & Giuliano, il documentario di Fabrizio Corallo che racconta la bellissima storia d'amore e il sodalizio artistico di 60 anni tra la produttrice e aiuto regista Vera Pescarolo e il marito Giuliano Montaldo. Insieme nella loro casa, piena di immagini e ricordi, i due si raccontano, si correggono, battibeccano e si corteggiano oggi come quando si sono incontrati per la prima volta, in una dimostrazione sincera e commovente di un sentimento, se non unico, sicuramente raro che li ha uniti fin da quando lui, folgorato dall'incontro, si mise in testa di conquistare quella bella e apparentemente restia e indipendente signorina. Lo potrete vedere e ascoltare dalla loro viva voce e delle persone a loro più vicine quando Vera & Giuliano andrà in onda in anteprima assoluta su RaiPlay e nello Speciale Tg 1 alle 23.30 domenica 14 febbraio, prima di restare disponibile sul canale streaming della Rai.

Questa la sinossi ufficiale del film, che noi abbiamo visto alla Festa del cinema di Roma (se volete, nel nostro "Leggi Anche" trovate il nostro articolo e le nostre interviste a distanza di sicurezza):

La storia del grande amore e del lungo e fecondo sodalizio artistico che lega da quasi 60 anni il regista Giuliano Montaldo e la moglie Vera Pescarolo, sua compagna di vita e di lavoro e complice insostituibile in un rapporto simbiotico costantemente alimentato da una magnifica forza creativa. Un gentiluomo e una gentildonna senza tempo si confrontano in scena rievocando il comune impegno etico nel dar vita ad un cinema pronto a denunciare ogni tipo di intolleranza e nel coltivare le loro affinità e identità di vedute esistenziali con un allegro e costante “mutuo soccorso”. Il racconto del lavoro in comune sul set di film memorabili che hanno fatto la storia del cinema come Sacco e Vanzetti, Giordano Bruno, L'Agnese va a morire e l'indimenticabile sceneggiato tv Marco Polo, tra scelte etiche, spirito d'avventura, di coraggio e caparbietà nel perseguire le proprie idee ad ogni costo. Raccontate con l’ironia e la leggerezza che ha contraddistinto tutta la vita e la relazione di due anime speciali.

Con Vera Pescarolo, Giuliano Montaldo, Elisabetta Montaldo, Inti Carboni, Nirmala Nwranjanie. Una produzione Cannizzo Produzioni con Rai Cinema in collaborazione con Rai Teche, Rai Com, prodotto da Gianluca Cannizzo.