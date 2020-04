Veglia Pasquale nella Notte Santa: stasera in diretta su Rai1

Anticipazioni TV

Papa Francesco presiede la celebrazione della notte delle notti, in attesa della Resurrezione di Cristo.

Questa sera - sabato 11 aprile 2020 - in diretta su Rai1 alle 20.50, Papa Francesco presiede la solenne Veglia Pasquale nella Notte Santa. Non sarà una Pasqua come le altre quella di domani - 12 aprile 2020 - ma il mondo cristiano si stringe attorno al Santo Padre per festeggiare la Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. La celebrazione sarà preceduta dallo Speciale Porta a Porta – Veglia di Resurrezione, che accompagnerà i telespettatori in una Basilica di San Pietro, deserta a causa dell'emergenza Coronavirus.

La Veglia Pasquale di Papa Francesco, stasera su Rai1

Tutto il mondo cristiano si unisce a Papa Francesco per la celebrazione del Sabato Santo. La giornata del grande silenzio fino alla Veglia Pasquale, dedicata all'ora della Madre. La Vergine Maria attende in silenzio la Resurrezione del suo Figlio, inchiodato e straziato alla Croce sul Golgota.

La Veglia Pasquale ha inizio con la liturgia del fuoco, con l'accensione del cero pasquale che segna l'inizio della notte in cui si celebra la Resurrezione di Cristo. La notte delle notti in cui Dio vince la morte, quella spirituale, salvando l'uomo dalla schiavitù del peccato, del dolore e della frustrazione. Un passaggio dalla morte alla vita, quella eterna, e un segnale che la nostra esistenza non si ferma davanti al Sepolcro. Il rito della Veglia Pasquale, si compone di quattro parti: la litugia del fuoco, della Parola, dei Battesimi e dell'Eucarestia. Quest'anno 2020, funestato dall'emergenza del Covid - 19, non permetterà la liturgia battesimale ma Papa Francesco rinnoverà le promesse battesimali. A causa dell'assenza dei fedeli, il tradizionale canto delle tre invocazioni "lumen Christi"- generalmente accompagnato dai lumini dei presenti - sarà sostituito dall'accensione in sequenza delle luci della Basilica, durante la processione del Santo Padre verso l'altare della Cattedra. Le campane di San Pietro suoneranno il Gloria per annunciare la Resurrezione.

La Veglia Pasquale nella Notte Santa con Papa Francesco, questa sera su Rai1.