Uomini e Donne, questa sera su Canale 5, in onda la scelta di Gianmarco Steri

Anticipazioni TV

Uomini e Donne torna in prima serata con un appuntamento speciale: in onda su Canale 5 la scelta di Gianmarco Steri.

Maria de Filippi torna eccezionalmente in prima serata su Canale 5 oggi, venerdì 30 maggio, con uno speciale evento televisivo: “Uomini e Donne – La Scelta”. Protagonista dell’appuntamento sarà Gianmarco Steri, pronto a prendere la sua decisione finale dopo un percorso intenso, fatto di emozioni, confronti sinceri e inaspettati colpi di scena.

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco, oggi, venerdì 30 maggio 2025, in prima serata Canale 5

Dopo settimane di conoscenza, incontri e momenti vissuti sotto gli occhi attenti del pubblico, Gianmarco si troverà davanti alla scelta più importante: iniziare una relazione con Nadia o con Cristina. Entrambe hanno saputo toccare corde diverse del suo cuore, ma solo una sarà la compagna con cui costruire un futuro insieme.

Il programma, nato come format pomeridiano di grande successo, si veste per una sera da evento serale, regalando al pubblico un racconto più approfondito, emotivo e coinvolgente. un viaggio nei sentimenti che culminerà con una risposta tanto attesa dai fan della trasmissione.

Cristina Ferrara e Nadia di Diodato sono le due corteggiatrici protagoniste dello speciale in prima serata, entrambe hanno accompagnato Gianmarco in un percorso carico di emozioni, confronti sinceri e momenti di forte intensità.

Cristina, ha conquistato l’attenzione del pubblico e del tronista con il suo temperamento deciso e la capacità di metterlo di fronte a riflessioni importanti. La sua presenza è stata costante e determinata, con un coinvolgimento sempre più evidente puntata dopo puntata

Nadia, invece, si è fatta conoscere per la sua dolcezza e sensibilità, ma anche per il modo autentico con cui ha saputo mettersi in gioco, mostrando lati profondi del suo carattere. Il legame costruito con Gianmarco è cresciuto settimana dopo settimana, fatto di sguardi intensi e momenti condivisi che hanno lasciato il segno.

Entrambe le corteggiatrici hanno hanno regalato momenti speciali e costruito una un legame con Gianmarco, rendendo la scelta finale un momento carico di attesa e significato. Solo una, però, sarà la ragazza con cui lui sceglierà di iniziare una nuova storia d’amore.

Uomini e donne – la scelta è prodotto da Fascino p.g.t per Mediaset. la cura editoriale è affidata a Lucia Chiorrini e Raffaella Mennoia, mentre la produzione esecutiva è firmata da Claudia Ciaramella. la regia è di Paolo Carcano.

L'appuntamento ci aspetta questa sera a partire dalle 21.30 su Canale 5, per scoprire insieme a Maria De Filippi chi conquisterà il cuore di Gianmarco.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.