Uomini e Donne, oggi, giovedì 29 novembre, il trono classico: Teresa Langella in lacrime attacca i suoi corteggiatori

Oggi, giovedì 29 novembre 2018, andrà in onda la prima parte del trono classico di Uomini e Donne con Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez, Andrea Cerioli e Teresa Langella. Protagonista indiscussa della puntata sarà proprio la tronista partenopea che metterà a dura prova i suoi corteggiatori ricevendo però delle reazioni a dir poco inaspettate.

Uomini e Donne, trono classico: oggi, giovedì 29 novembre, le lacrime di Teresa Langella

La puntata inizierà con Teresa. La tronista questa settimana, con l'aiuto della produzione del programma, ha deciso di non portare nessuno dei suoi corteggiatori in esterna per metterli alla prova. Il risultato? Una grande delusione. La Langella infatti spiegherà a Maria De Filippi di essersi resa conto di non aver costruito nulla in questi primi mesi. La conduttrice allora, per chiarire meglio la situazione, manderà in onda il filmato con le reazioni dei ragazzi alla decisione della partenopea. Pierpaolo Petrelli ha chiesto di vederla e non le è stato concesso, Antonio Moriconi avrebbe voluto vederla per poter chiarire la loro situazione, Andrea Dal Corso invece non ha gradito e le ha dato della bambina. Luca Daffrè, a grande sorpresa, ha deciso di non tornare più in trasmissione.

Si passerà poi a parlare dei nuovi tronisti, Andrea e Ivan. Cerioli ha portato fuori varie ragazze ma l'esterna più interessante è stata quella con Arianna. I due sembrano piacersi davvero e appaiono anche molto complici. In studio si aprirà però un dibattito sui piccanti commenti che l'ex gieffino ha rivolto alla giovane corteggiatrice. Il Gonzalez invece è uscito con Sonia, Barbara e Jennifer.

L'appuntamento è per oggi, giovedì 29 novembre, alle 14.45 su Canale 5.