Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5: Giovanna Abate scopre l'identità di Alchimista, Gemma incontra Cuore di poeta

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5.

Oggi, venerdì 8 maggio 2020, andrà in onda il nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi. Dopo aver conosciuto il ventiseienne Nicola Vivarelli e aver deciso di continuare la sua conoscenza, facendo scoppiare una polemica sul web e in studio, Gemma Galgani potrà conoscere un altro utente misterioso.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma incontra Cuore di Poeta, Sossio Aruta fa la proposta a Ursula Bennardo

La Galgani avrà un incontro bollente con Cuore di Poeta, che l’ha corteggiata in modo molto sensuale e romantico. Nicola sarà criticato da Tina Cipollari per la sua gelosia, ma il corteggiatore ammetterà: "Non sono geloso. È giusto che lei conosca altre persone. Poi deciderà lei con chi continuare”. Gemma si mostrerà molto emozionata alla prospettiva di incontrare il corteggiatore che le ha proposto tante prove piccanti e prospettive di un amore travolgente.

Spazio poi a Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Conclusa l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, il cavaliere torna nello studio dove ha conosciuto la madre di sua figlia Bianca per farle la proposta di matrimonio. Un momento molto toccante, che i fan della coppia aspettavano da diverso tempo.

Stando alle anticipazioni, Giovanna Abate consocerà finalmente il volto dell'Alchimista. Il corteggiatore ha stregato completamente la romana, pur non avendole la sua identità. Durante il loro ultimo incontro, infatti, Alchimista si è presentato in studio con il volto coperto da una maschera, spiegando i motivi che lo hanno spinto a non rivelare le sue fattezze. Chi si celerà dietro la maschera?

Uomini e Donne ci aspetta oggi, venerdì 8 maggio 2020, alle 14.45 su Canale 5.