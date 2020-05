Uomini e Donne, anticipazioni: si torna in studio, cosa accadrà a Gemma Galgani e Giovanna Abate?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni di Uomini e Donne, in onda questo pomeriggio su Canale 5.

L’esperimento del nuovo format di Uomini e Donne è finito. Oggi, lunedì 4 maggio 2020, il dating show di Mari De Filippi torna in studio, sempre rispettando la distanza interpersonale e le regole generali per prevenire i contagi. Come annunciato dallo spot, mandato in onda negli ultimi giorni, troveremo tutti i protagonisti del trono over e del trono classico.

Uomini e Donne, le anticipazioni della nuova puntata del dating show di Maria De Filippi

Gemma Galgani e Giovanna Abate, che hanno avuto modo di continuare il loro percorso grazie al nuovo format, si trovano in una situazione molto diversa rispetto a quella di partenza. Gemma è stata piantata, senza troppe spiegazioni, da Algemiro e ha perso la testa per Sirius e Occhiblu, due misteriosi corteggiatori che hanno fatto breccia nel cuore della dama torinese.

Sebbene aspramente criticata da Tina Cipollari, la Galgani vuole conoscere entrambi e non si preoccupa della differenza d’età. Chissà come reagirà quando Occhiblu le svelerà di aver inviato una foto finta, per corteggiarla. Giovanna, invece, ha discusso sia con Sammy Hassan che con Alessandro Graziani e non è sicura di voler ancora essere corteggiata da loro.

Contemporaneamente l’Alchimista ha stregato la tronista dagli occhi blu, la quale non ha nascosto di sentirsi coinvolta ma stordita dall’impossibilità di conoscere fisicamente il suo interlocutore. Stando alle anticipazioni, oggi potrebbe andare in onda il trono classico e, oltre alla Abate, ritroveremo Carlo Pietropoli. Il tronista è pronto alla scelta e racconterà le emozioni provate nelle ultime settimane. Assenti, invece, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro dei quali non si sa più nulla da diverso tempo.

Uomini e Donne torna oggi, lunedì 4 maggio 2020, alle 14.45 su Canale 5.