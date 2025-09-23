Uomini e Donne, anticipazioni: Maria De Filippi ha offerto il trono ad una corteggiatrice di Flavio

Anticipazioni TV

Federico chiude con Barbara e Rosanna, Gemma incontra Mario: ecco cosa è successo nella registrazione di Uomini e Donne di ieri, lunedì 22 settembre.

La nuova stagione di Uomini e Donne è appena ricominciata, ma già nella registrazione di lunedì 22 settembre 2025 non sono mancati colpi di scena, confronti accesissimi e persino una clamorosa svolta che ha lasciato tutti senza parole. Come sempre al timone Maria De Filippi, capace di sorprendere pubblico e protagonisti con decisioni inaspettate. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto nella registrazione,

Uomini e Donne, anticipazioni: Sara Gaudenzi nuova tronista, Federico Mastrostefano mette i punti fermi

La puntata si apre con la dama più celebre del parterre, Gemma Galgani, che continua a essere protagonista assoluta del trono over. Dopo l’esterna con Mario Lenti, la dama ha precisato che il loro incontro non aveva alcun intento sentimentale: solo una chiacchierata amichevole, senza ritorni di fiamma all’orizzonte. Nel frattempo, Magda ha deciso di approfondire la conoscenza con Sebastiano Mignosa, uscendo con lui e lasciando intuire che tra i due potrebbe esserci un seguito.

Spazio poi a Federico Mastrostefano, che in studio ha fatto chiarezza sulle sue conoscenze. Nonostante fosse uscito anche con Barbara De Santi, ha deciso di chiudere bruscamente, lasciando tutti senza parole. Stessa sorte per Rosanna Siino, già provata dalla scorsa registrazione, e per Veronica. Alla fine, Federico ha deciso di concentrarsi solo su Agnese De Pasquale, dichiarando apertamente che continuerà esclusivamente con lei. Una scelta netta, che ha portato diversi applausi ma anche qualche mormorio in studio.

Il momento più clamoroso della registrazione è arrivato durante il trono classico. Dopo un confronto molto acceso con Flavio Ubirti, la sua corteggiatrice Sara Gaudenzi aveva annunciato di voler lasciare lo studio e interrompere la sua esperienza. Una decisione sofferta, nata dal fatto che con Flavio non si sentiva compresa né realmente coinvolta. A quel punto, Maria De Filippi ha spiazzato tutti e ha offerto a Sara l’opportunità di diventare la nuova tronista, e lei ha accettato. È la prima volta nella storia del programma che una corteggiatrice sale sul trono accanto allo stesso tronista che stava corteggiando fino a pochi minuti prima.

Nel frattempo, Flavio aveva portato in esterna sia Sara (prima della decisione) che Nicole Belloni, ex tentatrice di Temptation Island. Cristiana Anania, invece, è uscita con Federico, ma in esterna il corteggiatore non ha perso occasione per attaccare Jakub, accusandolo di non essere sincero e di non avere alcun reale interesse per lei.

