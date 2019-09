Una Vita trame dal 9 al 13 settembre 2019: Diego e Blanca scoprono la trappola di Samuel

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap spagnola per la seconda settimana di settembre rivelano che Diego e Blanca scopriranno grazie al dottor Guillen del crudele piano di Samuel.

Vediamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate della soap Una Vita, in onda da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019 su Canale 5 alle 14.10.

Lunedì 9 settembre 2019: Lolita confessa ad Antonito di essere stata lei a rompere il prototipo del tergilune. Il ragazzo, anziché arrabbiarsi, la ringrazia per avergli permesso di migliorare la sua invenzione e decide di utilizzare i bozzetti per ottenere la qualifica.

Martedì 10 settembre 2019: Riera investiga sul passato del dottor Guillen come richiesto da Diego e Blanca, ma non trova niente di sospetto. E' chiaro però che il medico e Samuel siano responsabili di quello che sta accadendo al piccolo Moises.

Mercoledì 11 settembre 2019: Guillen cerca di ribellarsi a Samuel, asserendo di non voler più fare del male a Moises, ma L'Alday lo minaccia con una pistola. Per liberarsi dal giogo del perfido Samuel, al medico non resta che confessare tutto ai due genitori: il fratello di Diego è responsabile della malattia di Moises.

Giovedì 12 settembre 2019: Felipe informa Silvia che Blasco, il suo sequestratore, potrebbe essere rilasciato, l'unico modo per evitarlo è che lei testimoni in occasione del processo.

Venerdì 13 settembre 2019: Diego e Blanca continuano a fare buon viso a cattivo gioco con Samuel, fingendo di non sapere nulla. Casilda si offre di fare da giudice al concorso per fidanzati organizzato a La Deliciosa da Flora.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.