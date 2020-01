Una Vita Trame dal 7 al 10 gennaio 2020: Telmo riuscirà a salvare Celia e Felipe?

Anticipazioni TV

Le trame delle puntate in onda la seconda settimana di gennaio vedranno Telmo fare un gesto altruista e coraggioso per tentare di aiutare Celia e Felipe.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da martedì 7 a venerdì 10 gennaio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Martedì 7 gennaio 2020: Telmo convoca Batan deciso a scoprire se lo strozzino intrattiene ancora rapporti d'affari con Samuel ai danni di Lucia e della sua eredità. Poi, notando l'ansia della Alvarado, pronta ad entrare in casa Alvarez-Hermoso, prenderà una decisione estrema: sfidare la quarantena e farsi carico delle cure di Celia e Felipe, gravemente ammalati.

Mercoledì 8 gennaio 2020: Inigo decide di andare con un ex pugile ad assistere ad un incontro e per scommettere sul pugile vincente. Il pasticciere si è infilato in un brutto giro di scommesse e Flora ha iniziato a nutrire dei sospetti che subito comunica a Leonor.

Giovedì 9 gennaio 2019: Dall'appartamento degli Alvarez-Hermoso non giunge più alcun segno di vita e si teme per le sorti dei coniugi. L'abitazione è ancora in quarantena, ma Telmo ha deciso comunque di entrare per provare a somministrare a Celia e Felipe una cura sperimentale che darà loro speranze di salvezza. Lucia dal canto suo, di fronte al silenzio degli ammalati, sarà tentata di avvisare Tano, figlio adottiva della coppia

Venerdì 10 gennaio 2020: Padre Telmo si è intrufolato in casa Alvarez-Hermoso deciso ad aiutare la coppia grazie ad un siero sperimentale in grado di sconfiggere la malattia. Il sacerdote riuscirà, dopo giorni di silenzio a rassicurare i vicini di Acacias sulle condizioni dei coniugi che pare stiano finalmente dando segni di ripresa. Inigo intanto, è sempre più entusiasta per le vincite con le scommesse sugli incontri di pugilato, e ciò comincia a interferire sul suo rapporto con Leonor.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.