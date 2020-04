Una Vita Trame dal 4 all'8 maggio 2020: Telmo furioso con Ursula per avergli nascosto...

Anticipazioni TV

Nelle puntate della prima settimana di maggio assisteremo al ritorno di Telmo, l'ex sacerdote si infurierà con Ursula per avergli nascosto che Lucia è sposata e ha un figlio.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita per le puntate in onda dal 4 al 9 maggio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Lunedì 4 maggio 2020: Dopo la furibonda lite in drogheria con Lolita e Antonito, Felipe chiede a Felicia e Susana di voltare le spalle a Ramon. L'avvocato prova estremo rancore nei confronti del Palacios, reo di aver ucciso la sua Celia.

Martedì 5 maggio 2020: Telmo torna da Acacias e affronta l'ex perpetua e le chiede la ragione per cui nelle sue lettere non gli avesse mai parlato ne del marito ne del figlio di Lucia, Mateo.

Mercoledì 6 maggio 2020: Cinta torna a casa dei genitori ad Acacias, la ragazza racconta alla famiglia di essere stata costretta a lasciare il collegio a causa di una contagiosa epidemia di influenza scoppiata nella struttura. Arantxa però, sospetta che la ragazza nasconda qualcosa.

Giovedì 7 maggio 2020: Lucia, dimostrata l'innocenza di Telmo, accusato ingiustamente dieci anni prima del furto dell’eredità dei Marchesi di Valmez, chiede scusa all'ex fiamma per non avergli creduto. Ma nonostante il pentimento e la cortesia dimostrata, lo invita a lasciarla in pace, dato che è ormai una madre e una moglie. Il Martinez fa anche la conoscenza di Eduardo e si imbatte in Samuel, accompagnato dalla nuova moglie Genoveva.

Venerdì 8 maggio 2020: Susana e Felicia spettegolano sul conto di Genoveva, certe che sis solo una poco di buono. Rosina e Liberto nel frattempo, ricevono la conferma che i terroristi che li perseguitano sono stati acciuffati, possono dunque tornare alla loro vita normale. Rosina riceve anche una onorificenza dalla casa reale, che esibisce con orgoglio di fronte a tutti i vicini.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.