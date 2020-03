Una Vita trame dal 30 marzo al 5 aprile 2020: Lucia e Telmo si lasciano andare alla passione

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per le puntate di fine marzo inizi aprile ci rivelano che Lucia e Telmo fonderanno al Fondazione Valmez e faranno finalmente l'amore

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita per le puntate in onda da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Lunedì 30 marzo 2020: Servante convince Casilda ad aiutarlo nella ricerca dei due innamorati Arsenio e Salvadora. Samuel confessa a Jimeno di non aver eseguito i suoi ordini, lo strozzino gli aveva infatti comandato di uccidere la figlia di un ministro, debitore di una consistente somma con Batan.

Martedì 31 marzo 2020: Una foto di Lucia e Telmo mentre si baciano esce su tutti i giornali, ormai il legame tra i due è ufficiale. Padre Bartolomè intanto dice a Telmo di creare un istituto benefico, il sacerdote crede che sia l'unica soluzione valida per evitare che il patrimonio di Lucia possa essere ancora messo in pericolo da Samuel o dal priore Espineira.

Mercoledì 1 aprile 2020: Lucia manda una lettera ai giornali in cui rivendica il suo diritto a decidere per la propria vita, e invita la stampa alla sua festa di compleanno, una data importante, dato che al compimento dei 23 anni Lucia potrà entrare impossesso dell'intera eredità lasciatale dai suoi genitori.

Giovedì 2 aprile 2020: Rosina sospetta che Leonor e Liberto le stiano nascondendo qualcosa sul conto di Inigo. La Hidalgo decide quindi di mettere alle strette il marito, che le confesserà del sequestro di Flora e della grossa somma richiesta dai rapitori per lasciarla libera.

Venerdì 3 aprile 2020: La festa di Lucia si rivela un successo e terminati i festeggiamenti, Lucia e Telmo restano da soli in canonica e fanno per la prima volta l’amore. Felipe è invece furioso con sua moglie. Si accorge infatti che Celia non è assolutamente interessata alla vita della cugina e si dedica solo ed esclusivamente a Milagros, tanto da abbandonare la festa del ventitreesimo compleanno di Lucia nel bel mezzo del banchetto.

Domenica 5 aprile 2020: Lucia e Telmo, consumata la loro passione, decidono di sposarsi. I due avviano la Fondazione Valmez, sicuri che così facendo si libereranno di Espineira e Samuel. Intanto Celia, nonostante i rimproveri del marito, continua a trascurare la sua famiglia e a dedicarsi solo a Milagros.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.