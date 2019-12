Una Vita, Trame dal 30 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020: Felipe rischia la vita per stare con Celia

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per i primi giorni del 2020 vedranno Celia combattere tra la vita e la morte, e Felipe, starle coraggiosamente accanto.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 30 dicembre 2019 a venerdì 3 gennaio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10. La soap non andrà in onda mercoledì 1 gennaio 2020, in occasione dei festeggiamenti per l'anno nuovo.

Lunedì 30 dicembre 2019: Le condizioni di salute di Celia peggiorano di giorno in giorno. Il dottor Quilles sospetta che sia affetta dello stesso morbo che ha colpito gli abitanti dell Hoyo, alluvionati. Il medico mette l'Alvarez – Hermoso in quarantena e consiglia a Lucia e Felipe di lasciare il loro appartamento. Felipe, nonostante l'invito di Samuel a passare dei giorni a casa sua, decide di rimanere accanto alla moglie, per non lasciarla sola – anche a rischio della sua stessa vita. Servante informa Paciencia – tramite telegramma – che presto andrà a trovarla a Cuba ma la donna gli risponde che non ha intenzione di vederlo. Una Vita Anticipazioni 30 dicembre 2019

Martedì 31 dicembre 2019: Lolita ha deciso di rimandare le nozze con Antoñito. Soprattutto dopo l'arrivo di un suo compaesano di Cabrahigo, Ceferino, l'uomo è giunto nel quartiere esigendo il rispetto di una vecchia tradizione... Nel frattempo Celia chiederà al parraoco di confessarla perchè certa di essere in punto di morte! Una Vita Anticipazioni 31 dicembre 2019

Giovedì 2 gennaio 2019: Lucia è molto preoccupata per sua cugina e trova in Telmo un grande appoggio. Il sacerdote la rassicura che tutto andrà bene ma la loro vicinanza non fa altro che ingigantire le preoccupazioni di Samuel, che attende ancora una risposta alla sua proposta di matrimonio. Iñigo ha cominciato a scommettere molti soldi sugli incontri di boxe organizzati nella società ginnica. Il ragazzo porta a casa una vittoria ma sia Flora che Leonor non sono contente e cominciano a sospettare che abbia dei doppi fini. Tutta la casa degli Alvarez Hermoso intanto, viene messa in quarantena.

Venerdì 3 gennaio 2019: Samuel ospita Felipe e Lucia, tra le rimostranze di Telmo. Felipe è distrutto dal dolore e pur di non rimanere senza Celia, viola la quarantena e bacia sua moglie sulle labbra rischiando di essere contagiato. L'Alvarez – Hermoso rimane chiuso in casa con lei ed è sordo alle richieste dei suoi amici. Celia intanto peggiora.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.