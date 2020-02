Una Vita Trame dal 3 al 9 febbraio 2020: Lolita e Antonito convolano a nozze

Anticipazioni TV

Nelle puntate della soap in onda la prima settimana del mese di febbraio, Lolita e Antonito convolano a nozze, mentre Lucia accetta la proposta di matrimonio di Samuel.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Lunedì 3 febbraio 2020: Dopo essere stato sorpreso dalla moglie durante un incontro di pugilato ed essersi beccato un pugno in faccia, Liberto decide di rinunciare alla carriera di boxeur per amore di Rosina. Mentre Telmo, aiutato da Fra Guillermo, prova a tenere fede al suo voto, Celia offre a Samuel il proprio aiuto per riconquistare la cugina.

Martedì 4 febbraio 2020: Dopo aver risolto la situazione con Ceferino, Antonito e Lolita posso finalmente convolare a nozze. Carmen e Casilda confezionano degli abiti eleganti per il matrimonio. Nel frattempo, Samuel dice a Guillermo di avvertire ancora l'influenza negativa di Telmo su Lucia

Mercoledì 5 febbraio 2020: La sposa accompagnata da Trini si recherà da Susana per chiederle di cucire l'abito nuziale. Lolita si innervosisce sia con Trini e Susana, che sparlano di lei e delle sue scelte in fatto di abiti. Esasperata, Lolita chiede consiglio alle amiche della soffitta. Samuel, grazie alle dritte di Celia, è pronto a riconquistare Lucia, anche se la ragazza sembra ancora presa da Telmo e sogna di passare il resto della vita con lui. Dopo Susana, Lolita ha un confronto anche con Flora sul menù da presentare al banchetto nuziale.

Giovedì 6 febbraio 2020: Lolita, fa pace con Ramon e Trini dopo le piccole discussioni avute riguardo all'organizzazione delle nozze, poi chiede a Servante di accompagnarla all'altare. Samuel chiede a Carmen di scoprire cosa stia tormentando Lucia.

Venerdì 7 febbraio 2020: Telmo e Lucia hanno un nuovo confronto e Telmo ne approfitta per farle sapere di voler rispettare i voti sacerdotali. Sconvolta, Lucia accetta di assecondare la richiesta di Celia di invitare Samuel a cena. E' quell'occasione che l’Alday le chiede nuovamente di diventare sua moglie…

Domenica 9 febbraio 2020: Lucia accetta la proposta di matrimonio di Samuel e la coppia annuncia le nozze. Celia sorprende Lucia e Trini con una lieta novella: è in dolce attesa; la Alvarez Hermoso però prega le amiche di mantenere discrezione sulla vicenda, almeno fino al ritorno di Felipe, in trasferta per lavoro. Espineira intima a Telmo di portare a termine il piano se non vuole che accada qualcosa di brutto a Lucia e a frate Guillermo. Le domestiche e Servante organizzano una festa a sorpresa per Lolita e le fanno dono di uno splendido carillon. Jacinto fa ritorno ad Acacias e Marcelina sembra molto contenta. Tito ammette di non essersi allenato a causa di una indigestione e Inigo teme che il pugile non riesca ad affrontare l'incontro che con tanta fatica è riuscito a procurargli. Il matrimonio di Antonito e Lolita viene celebrato e per l'occasione sono tornati anche Maria Luisa e Victor. Mentre per strada si festeggia un losco individuo si intrufola nel civico 38 e attende di soppiatto Lucia.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.