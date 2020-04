Una Vita Trame dal 27 aprile al 3 maggio 2020: Il passato di Genoveva rischia di essere scoperto

Anticipazioni TV

Nelle puntate degli ultimi giorni del mese assisteremo a due attesi ritorni: Ramon e Telmo. Intanto Genoveva dovrà vedersela con le signore del quartiere.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita per le puntate in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Lunedì 27 aprile 2020: Antonito, approfittando di un indulto, spera di far uscire Ramon di prigione. Il Palacios Senior si rifiuta però di collaborare e non vuole rivelare le reali circostanze in cui, dieci anni prima, Celia ha perso la vita.

Martedì 28 aprile 2020: Genoveva ha organizzato una merenda per conoscere le vicine ma le donne, spinte da Susana - convinta che Genoveva sia solo una poco di buono - non si presentano. Nonostante l'onta subita alla merenda, Samuel e Genoveva decidono di non dare soddisfazione alle perfide signore di Acacias.

Mercoledì 29 aprile 2020: Lolita nota su un vecchio foglio di giornale una foto di Genoveva con a fianco un articolo dal titolo "Dieci persone arrestate in una taverna".

Giovedì 30 aprile 2020: Anche Casilda e Fabiana, vedono il ritratto di Genoveva accanto ai malviventi, e incominciano a domandarsi chi sia davvero la nuova signora Alday.

Venerdì 1 maggio 2020: Stanca della messinscena che è costretta a portare avanti per sfuggire a dei pericolosi malviventi, Rosina si spoglia dei panni di domestica e decide di uscire in strada vestita da signora ma si spaventa quando nota due uomini sospetti che la stanno cercando. Trascorsi dieci anni lontano dal quartiere, Telmo rientra a calle Acacias e conosce Mateo. Lucia, ancora convinta che l'abbia tradita, lo accoglie con estrema freddezza e distacco.

Domenica 3 maggio 2020: Dopo la furibonda lite in drogheria con Lolita e Antonito, Felipe chiede a Felicia e Susana di voltare le spalle a Ramon.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.