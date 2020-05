Una Vita Trame dal 25 al 31 maggio 2020: un uomo misterioso sulle tracce di Genoveva

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle puntate Una Vita in onda l'ultima settimana di maggio rivelano che Genoveva si troverà ad affrontare un misterioso nemico.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita per le puntate in onda dal 25 al 31 maggio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Lunedì 25 maggio 2020: Dopo che Cinta viene espulsa dal collegio, Josè e Bellita riflettono sulla punizione più adatta per la figlia affatto diligente. Comunicano che cominceranno a cercare un pretendente che possa sposarla.

Martedì 26 maggio 2020: Fabiana riferisce ad Ursula che Telmo fa troppe domande su Lucia e Mateo. Se Eduardo lo scoprisse, Telmo sarebbe in pericolo.

Mercoledì 27 maggio 2020: Ursula informa Lucia che Telmo ha lasciato la pensione di Fabiana, e che forse ha addirittura lasciato la città. In realtà l'ex sacerdote è rimasto nel quartiere per indagare sulla natura del matrimonio tra la Alvarado ed Eduardo. Felipe va a trovare Lucia per porgerle le sue scuse.

Giovedì 28 maggio 2020: Lucia si finge indifferente alla partenza di Telmo, ma Eduardo si accorge che è triste e decide di affermare il proprio ruolo di marito.

Venerdì 29 maggio 2020: Genoveva torna libera, ma i sui problemi non sembrano risolti, nel quartiere si presenta un uomo misterioso di nome Ariza, in cerca della Salmeron. Bellita trova a Cinta un nuovo pretendente.

Domenica 31 maggio 2020: Proseguono i tentativi di Servante di aggiustare la macchina per cucire. Quando Samuel e Genoveva tornano dall'opera, il misterioso visitatore li spia nascosto nell'ombra.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.