Una Vita Trame dal 20 al 26 aprile 2020: la drammatica morte di Celia e il Salto Temporale

Nelle puntate della quarta settimana del mese di aprile, scopriremo come è cambiata Acacias e i suoi personaggi dopo un salto Temporale di ben 10 anni.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita per le puntate in onda da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Lunedì 20 aprile 2020: Un evento drammatico sconvolge l'intera Acacias: al termine di una discussione con Ramon, Celia precipita da una finestra di casa Palacios. Celia viene ritrovata riversa a terra davanti al civico 38, priva di vita, con un coltello accanto.

Martedì 21 aprile 2020: Sono passati dieci anni e il quartiere è completamente cambiato. La Deliciosa non esiste più al suo posto c'è il ristorante Nuevo Siglo XX, gestito dalla famiglia Pasamar, composta da Felicia e i suoi figli Emilio e Camino. Lolita ha aperto la bottega Sueño de Cabrahigo, mentre Antoñito si occupa degli affari del padre, Ramón, in carcere con l'accusa di aver ucciso Celia.Nel frattempo Felipe, distrutto dalla perdita di Celia, ha ceduto a lussuria e dissolutezza distruggendo completamente la sua carriera. Servante e Fabiana invece hanno lasciato i loro vecchi impieghi per aprire una locanda, la Buena noche, che sorge nei locali della vecchia sartoria di Susana, ormai in pensione. Anche Marcelina e Jacinto, finalmente sposi, hanno smesso di lavorare come domestici e si occupano del chiosco di fiori. Intanto ad Acacias giungono nuovi vicini, i Dominguez, di ritorno dall'Argentina.

Mercoledì 22 aprile 2020: Rosina e Liberto aiutano Antonito nella gestione della miniera d'oro di cui sono soci, i due però fingono di essere dei poveracci per sfuggire a dei malfattori che li perseguitano... Davanti a un ispettore del Municipio, Casilda assume il ruolo di padrona di casa nell'abitazione di Rosina, mentre Rosina e Liberto vestono i panni dei domestici.

Giovedì 23 aprile 2020: Samuel Alday è tornato nel quartiere ma non da solo. Accanto a lui c'è Genoveva, sua moglie, la donna si è sistemata nella casa di famiglia aiutata da Carmen, di nuovo al servizio degli Alday. Stessa sorte è toccata anche a Lucia, anche lei si è sposata, con Eduardo (Paco Mora) un uomo malato e infelice, con cui vive purtroppo un matrimonio di finzione. E' al servizio della coppia che ritroveremo Ursula, la Dark Lady, tornata al suo ruolo di governante e istitutrice, si occuperà del figlio di Lucia, Mateo. Una volta tornato nel quartiere sfoggiando la bella moglie Genoveva, Samuel cerca di riconciliarsi con Lucia.

Venerdì 24 aprile 2020: Le vicine non vedono di buon occhio Genoveva. La ragazza, presentata a tutti come una nobildonna francese - in realtà di umili origini e con un passato peccaminoso alle spalle - non riuscirà a portare avanti la farsa pensata dal marito. L'occhio attento di Susana non si farà infatti ingannare, la sarta, certa del suo intuito, farà squadra con Rosina e Felicia contro la nuova arrivata. Ma Genoveva non sarà disposta a farsi mettere i piedi in testa...

Domenica 26 aprile 2020: Una nuova famiglia andalusa ha acquistato la vecchia casa dei Palacios, rimasta vuota dopo l'arresto di Ramon. Si tratta della famiglia Domínguez, composta dall'artista Bellita del Campo, da suo marito il bel Jose Dominguez e dalla fidata cameriera Arantxa. Jose Miguel pensa ad un piano per far sì che Bellita non si accorga che gli spagnoli si siano dimenticati di lei, dopo oltre vent’anni trascorsi in Argentina, e paga tutti affinché iniziano ad applaudirla ogni volta che esce di casa. La Del Campo è rincuorata dalla scoperta che Fabiana e Marcelina la ammirano ancora.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.