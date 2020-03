Una Vita Trame dal 16 al 22 marzo 2020: Samuel giura vendetta a Telmo e Lucia

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la terza settimana del mese di Marzo, rivelano che di fronte all'ufficializzazione del rapporto tra Telmo e Lucia, Samuel perderà la testa...

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita per le puntate in onda da lunedì 16 a domenica 22 marzo 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Lunedì 16 marzo 2020: Felipe e Servante cercano di impedire il suicidio di Ramon ma qualcosa va storto, un colpo parte dall'arma e ferisce Felipe all'addome. Intanto Tito scopre di avere una grave lesione al cranio.

Martedì 17 marzo 2020: Dopo il grave incidente che è quasi costato la vita a Felipe, Mendez interroga Ramon e Servante. Il Commissario capisce che il ferimento di Felipe è stato solo accidentale. L'avvocato però, versa ancora in condizioni critiche.

Mercoledì 18 marzo 2020: La malattia di Tito gli impedisce di continuare a combattere. Inigo che ha accettato un prestito da un pericoloso usuraio, teme che senza gli introiti derivanti dagli incontri di pugilato, non riuscirà a ripagare il suo debito. Leonor offrirà però il suo aiuto al compagno.

Giovedì 19 marzo 2020: Grazie al provvidenziale intervento dei medici, Felipe inizia pian piano a riprendersi, ma al suo fianco c’è Lucia e non Celia. L’avvocato è quindi triste e sconcertato e inizia ad avere sospetti sulla insana ossessione della moglie per Milagros.

Venerdì 20 marzo 2020: Telmo vuole rendere pubblica la sua relazione con Lucia, ma Felipe consiglia alla coppia di non fare passi azzardati e di parlarne prima con Samuel.

Domenica 22 marzo 2020: Lucia tenta di spiegare a Samuel quanto sta accadendo, ma lui, furioso, le promette vendetta. Telmo e Lucia vanno comunque avanti per la loro strada e organizzano una merenda a La Deliciosa per ufficializzare il loro rapporto. I festeggiamenti vengono però interrotti proprio da Samuel che dopo aver ingiuriato i due fidanzati, se la prende con Felipe, accusandolo di non essere riuscito ad evitare il colpo di testa della cugina. Samuel giura vendetta a Lucia e si reca da Espineira in cerca di un alleato, ma il priore lo invita a tornare quando avrà un piano più concreto.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.