Una Vita Trame dal 15 al 21 settembre 2019: Blanca accoltella Samuel, Arturo dice addio alla soap

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per la terza settimana del mese di settembre rivelano che Blanca riuscirà finalmente a trovare la sua vendetta.

Vediamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate della soap Una Vita, in onda da domenica 15 a sabato 21 settembre 2019 su Canale 5 alle 14.10.

Domenica 15 settembre 2019: Silvia è in ansia, la notizia della condanna a Blasco l'aveva illusa di potere vivere finalmente serena, invece ora scopre che il malvivente è evaso di prigione. La Reyes si tranquillizza solo quando le viene confermato che l'uomo è morto mentre tentava di fuggire dalla polizia. Purtroppo la donna non immagina lontanamente quanto sia in realtà diversa la realtà dei fatti. Anche Blanca e Diego vivono un momento di profonda ansia: Moises è stato portato via dall'ospedale. Silvia dice ad Arturo che Elvira è incinta e che andranno a Genova a trovarla nel loro viaggio di nozze. Mr. Welles, l'investitore americano, offre ad Antonito un milione di reales in cambio del brevetto e dei disegni della sua invenzione, ma la felicità del giovane dura poco.

Lunedì 16 settembre 2019: Diego si trasferisce in una pensione e, in seguito, Blanca va da Samuel e, senza tergiversare, gli chiede dove tenga nascosto Moises.

Martedì 17 settembre 2019: Blanca, stanca di assecondare Samuel e di muoversi con cautela, lo affronta, dicendogli di sapere che è stato lui a causare la malattia di Moises. L'uomo nega, anzi, si finge preoccupato per Diego e Blanca e per come stanno andando le cose tra di loro. Ma la Dicenta gli dice di essere disposta a sacrificare la sua relazione con Diego e a tornare con Samuel a patto che le riconsegni Moises.

Martedì 17 settembre Rete 4 ore 22.30: Nel frattempo il priore Espineira convoca Telmo per parlargli di una questione delicata che riguarda Lucia Alvarado. Tutti sembrano credere alla messinscena di Diego e Blanca, soprattutto Samuel che acconsente a riconsegnarle il bambino. Lei si presenta infatti da Samuel dicendosi disposta a tutto pur di rivedere Moises, e lui le permette di prenderlo in braccio.

Mercoledì 18 settembre 2019: Le nozze di Arturo e Silvia si trasformano in tragedia. Arturo viene infatti ucciso da Blasco all'uscita dalla chiesa dove gli sposi hanno appena pronunciato il Sì. Il colonnello dopo aver fatto da scudo con il suo corpo alla Reyes si accascia al suolo esanime, tutti gli invitati sono nel panico e Silvia è disperata.

Giovedì 19 settembre 2019: Silvia si danna per la morte di Arturo, cosciente che il marito sia sacrificata per salvarla. La Reyes Inizia anche a sospettare del professore Javier e delle notizie date sulla morte di Blasco.

Venerdì 20 settembre 2019: Samuel accetta di restituire Moises a Blanca e ordina all'infermiere dell'ospedale di riportare il bambino a casa. Blanca è riuscita dunque a conquistare la fiducia di Samuel, pronto ad aprirsi finalmente con lei.

Sabato 21 settembre 2019: Javier non si presenta al funerale di Arturo e Silvia trova così conferma ai suoi sospetti. Lucia, invece, si accorge che manca Samuel quindi va a casa sua. Qui, la ragazza, lo ritrova riverso a terra in una pozza di sangue: è stato accoltellato. Lucia chiama subito i soccorsi salvandogli la vita. Durante la notte riprende conoscenza e, seppur a fatica, si alza per nascondere dei gioielli e del denaro. Vuole infatti far credere di essere stato aggredito da un ladro.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla sabato alle 14.10.