Una Vita Trame dal 13 al 19 gennaio 2020: Telmo salva Celia e Felipe e conquista il cuore di Lucia

Anticipazioni TV

Nelle trame della soap spagnola per la terza settimana del mese di gennaio, Telmo salva la vita a Celia e Felipe e Lucia comincia a capire di provare dei sentimenti per lui.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 13 a domenica 19 gennaio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Lunedì 13 gennaio 2020: Durante la veglia di preghiera organizzata per Celia e Felipe e per il Telmo- anche lui da giorni silenziosamente nella casa degli Alvarez Hermoso - Casilda porta a sorpresa un messaggio ricevuto da padre Telmo in cui si comunica un miglioramento della coppia. Lucia può finalmente tirare un sospiro di sollievo e sperare di poter riabbracciare sua cugina.

Martedì 14 gennaio 2020: Telmo esce trionfante dalla casa di Celia e Felipe e Susana organizza un rinfresco alla "Deliciosa" in onore del sacerdote. Lucia è visibilmente grata al sacerdote mentre Leonor, dice a Flora di fidarsi di Iñigo, nonostante i dubbi che la ragazza dice di avere nei confronti di suo fratello. In effetti il Barbosa si è messo nei guai, fissato com'è ormai per le scommesse.

Mercoledì 15 gennaio 2020: I vicini di Acacias si congratulano con padre Telmo per il gesto eroico a favore di Celia e Felipe. E per Lucia è giunto finalmente il momento di riabbracciare i cugini, completamente guariti. Nonostante le raccomandazioni fatte a Flora, Leonor finisce per litigare con Iñigo. La coppia sembra sempre più in crisi.

Giovedì 16 gennaio 2020: Celia e Felipe sono completamente guariti e finalmente possono uscire dalla loro casa, in cui sono stati rinchiusi per la quarantena. Lucia dimostra estrema gratitudine a Telmo suscitando una malcelata rabbia in Samuel. L’Alday ancora minacciato da Jimeno Batán, vorrebbe chiedere nuovamente la mano dell'Alvarado, ma in questo momento teme un rifiuto.

Venerdì 17 gennaio 2020: Samuel continua a tormentare Lucia con la sua proposta di matrimonio. Il ragazzo è infatti sempre più impaurito da Batan e deve accelerare i tempi. Telmo chiede a Lucia di non fidanzarsi con l'Alday mentre da parte sua, il giovane figlio di Jaime, cerca di farle riprendere i suoi lavori di restauro, per non lasciare più il suo fianco. La ragazza però e assalita da molti dubbi e non sa come comportarsi...

Domenica 19 gennaio 2020: Servante sta per comprare i biglietti per Cuba per raggiungere la sua Paciencia. Poco prima dell'acquisto, apprende che un violento uragano si è abbattuto sull'isola. Samuel chiede a Lucia di sposarlo ma la ragazza gli chiede ancora del tempo, per schiarirsi le idee. L'Alday capisce che dietro la titubanza della giovane c'è Telmo e, fingendosi comprensivo, si prepara a un'offensiva contro il parroco. Iñigo e Leonor fanno pace e organizzano una gita fuori porta. Jordi intanto, in partenza per Barcellona, scopre che con Flora rimarrà sola a gestire la Deliciosa e rimanda il suo viaggio. Lolita non sa più come comportarsi con Ceferinoe insieme ad Antoñito implora Casilda di darle una mano. I due ragazzi chiedono alla cameriera di far innamorare Ceferino di lei. La Escolano però rifiuta per non mancare di rispetto alla memoria di Martin.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.