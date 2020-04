Una Vita Trame dal 13 a venerdì 17 aprile 2020: Telmo, tradito da Bartolomè, perde Lucia...

Anticipazioni TV

Nelle puntate della Terza settimana del mese di aprile, Telmo cade nella trappola di Bartolomè e Lucia gli dice addio per sempre.

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita per le puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.10.

Lunedì 13 aprile 2020: Samuel si è liberato di Batan e ha trovato un modo per incastrare Telmo. La polizia rinviene infatti, accanto al corpo del presunto suicida Batan, una lettera di addio in cui il defunto accusa Telmo di averlo ricattato per mesi, sfruttando i segreti raccontati nell'intimità del confessionale.

Martedì 14 aprile 2020: Dopo l'ennesimo dissapore con Celia, Ramon ricostruisce i fatti intorno alla morte di Trini e giunge a una terribile conclusione. Dopo aver infatti ritrovato un cuscino sporco di sangue, inizia a temere che Trini non sia morta per cause naturali ma che la sua tragica fine sia responsabilità di Celia.

Mercoledì 15 aprile 2020: Padre Bartolomè nasconde in un cassetto a casa di Telmo dei documenti riguardanti la Fondazione Benefica che gestisce il denaro di Lucia, carte che ha preventivamente fatto firmare all'amico con l'inganno. Inigo e Tito intanto, parlano di un piano per vincere un combattimento.

Giovedì 16 aprile 2020: Ramon decide di trasferirsi per un po’ a Parigi e la cosa fa infuriare Celia. Lucia scopre che Telmo l'ha ingannata trasferendo tutti i suoi soldi sul conto dell’Ordine del Cristo Giacente. In realtà il sacerdote è caduto nella trappola di Bartolomè. Con la complicità di Inigo, Tito finge un malore durante un combattimento.

Venerdì 17 aprile 2020: Lucia, distrutta dal dolore, decide di lasciare Acacias e di dire addio a Telmo, nonostante l'insistenza di Ursula che invita la ragazza a confrontarsi con l'ex sacerdote. Samuel e il Priore Espineira intanto esultano per la buona riuscita del loro piano. Leonor, Inigo, Flora e Tito, dopo essere riusciti a truffare Andres, decidono di lasciare per sempre la Spagna e andare a vivere in Portogallo.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.