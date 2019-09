Una Vita Trame 30 settembre al 6 ottobre 2019: nessuno mostra pietà per Ursula, tranne...

Anticipazioni TV

Le trame della soap spagnola per fine settembre e i primi di ottobre rivelano del ritorno ad Acacias di Ursula. La donna, affamata e malridotta, troverà solo una persona disposta ad aiutarla

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della soap Una Vita riguardo alle puntate in onda da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre

Lunedì 30 settembre 2019: Padre Telmo si offre di aiutare Lucia a rintracciare le sue vere origini dopo che la ragazza ha visto il ritratto dei Marchesi de Valmez. Il padre le dice che potrebbe essere legata a una famiglia nobile. La ragazza inizia a nutrire per lui fiducia e decide di ricambiare il favore. Chiede così a Fabiana di trovare una domestica che possa assistere Telmo nelle faccende quotidiane. Una Vita Anticipazioni 30 settembre 2019

Martedì 1 ottobre 2019: Le domestiche capiscono che il buon Servante ha grande nostalgia di Paciencia. Per questo decidono di regalargli una sua fotografia e gli danno qualche soldo affinché possa comprare un regalo alla donna e possa spedirglielo a Cuba.

Martedì 1 ottobre 2019 ore 21.25 Rete 4: Ursula esce dal manicomio e torna nel quartiere per cercare Moises e Blanca. Va così in ospedale, ma non trova nessuno dei due. Rifiutato dalle banche, Samuel torna a casa e si ritrova davanti Ursula. Sdegnato, l’Alday caccia la “matrigna” dalla sua abitazione. La donna, affamata e malridotta inizia a mendicare per le strade del quartiere, ma nessuno sembra provare pietà per lei. Liberto intanto è fuori pericolo e viene dimesso dall'ospedale. Trini è preoccupata per la reazione di Ramon quando gli rivelerà del bambino che aspettano. Lucia è in ansia per Samuel e vorrebbe trovare un modo per aiutarlo. Flora tenta di convincere Pena a fare un provino per il ruolo di modello per alcuni cartelloni pubblicitari. Samuel, disperato per la sua situazione economica, sembra sul punto di perdere il senno. Felipe consiglia al giovane di creare una nuova collezione di gioielli da vendere alla Marchesa di Urrutia, così potrà uscire dalla crisi. L'Alday è molto sollevato ed è pronto a rimettersi in carreggiata ripartendo da zero. Ursula continua a vagare per la città, ma nessuno sembra volerla aiutare, giusto Celia le concede una piccola offerta, mentre Fabiana la scaccia con odio. Trini prenota la Deliciosa solo per lei e Ramon, decisa a rivelargli della gravidanza in occasione di una cena romantica. In segno di gratitudine, per aver salvato Liberto, Rosina affitta ad Higinio l'appartamento ad un prezzo bassissimo.

Mercoledì 2 ottobre 2019: Calle Acacias è felice dell'arrivo del dottor Higinio. Il medico - in difficoltà finanziarie - viene accolto da tutti con calore ma la sua situazione lo mette molto a disagio.

Giovedì 3 ottobre 2019: Trini scopre di essere incinta e decide di dirlo a Ramon organizzando una cena romantica. Purtroppo però durante la serata, non trova il coraggio di dire nulla.

Venerdì 4 ottobre 2019: Celia e Lucia continuano le loro indagini sul passato dell'Alvarado. Le due donne scoprono che tra la loro famiglia e i Marchesi de Valmez potrebbero esserci dei legami. Ad Acacias arriva anche Maria, la domestica del dottor Baeza, che lega subito con Casilda. La donna viene accolta in una soffitta e riesce a trovare subito un gruppo con cui integrarsi.

Sabato 5 ottobre 2019: Trini cerca di trovare il coraggio di rivelare a Ramon di aspettare un bambino. Per arrivare alla verità, cerca di stimolare il suo desiderio di paternità ma il Palacios le dice di essere troppo vecchio per avere ancora dei figli. Celia trova una foto che rivela un particolare sui Marchesi de Valmez e ha la certezza che suo zio Joaquin li conosceva. La foto infatti ritrae il padrino della Alvarado, in compagnia dei nobili circa quindici anni prima. Felipe consiglia a Celia e Lucia di fare arrivare Joaquin ad Acacias.

Domenica 6 ottobre 2019: Le donne di Acacias si imbattono lungo la strada in Ursula e la ricoprono di insulti. A salvare la poverina è padre Telmo che accoglie la “mendicante” nella sua casa: sarà la sua domestica. Samuel riceve un'ingiunzione di pagamento dalla banca, se non verserà la somma dovuta gli verrà pignorata la casa. E' per questo che l'Alday si rivolge ad un pericoloso strozzino, Jimeno Batán. Iñigo nutre dei sospetti sul conto di Higinio, che scappa tutte le volte che deve pagare il conto alla Deliciosa. Inoltre Maria, la sua domestica, lo comanda a bacchetta. Mette quindi in guardia Leonor, ma la donna continua a difenderlo. Tutte le vicine accolgono con gioia la gravidanza di Trini e la notizia viene data anche Maria Luisa, Ramon nel frattempo si dimostra sempre più protettivo, quasi asfissiante. Samuel è costretto ad accettare le condizioni dell'usuraio. Celia dice a Lucia di mettere in guardia Telmo da Ursula. Intanto la ragazza riceve una lettera da Joaquin in cui le dice che presto le farà visita ad Acacias. Higino e Maria litigano continuamente per la gestione del denaro, ma sembra sempre lei ad avere la meglio. Lucia si offre di aiutare Samuel, ma lui l'allontana. Nel frattempo Jaoquin giunge nel quartiere.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.