Una Vita sostituito da Dos Vidas: Tutto sulla Nuova Soap di Canale 5!

Presto dovremo dire addio agli abitanti di Calle Acacias, e dovremo dare il benvenuto a Julia e Carmen!

Alla fine della prossima estate verrà trasmessa l'ultima puntata di Una Vita. Mediaset, però, avrebbe già acquistato i diritti per la messa in onda della soap opera che prenderà il suo posto, ossia Dos Vidas! Ecco che cosa sappiamo su questa nuova telenovela iberica!

Una Vita: La soap opera spagnola chiude i battenti

La soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita, in patria ha già chiuso i battenti. A quanto pare, gli ascolti non erano più dei migliori, tanto che i produttori si sono visti costretti a prendere questa drastica decisione. In Italia la telenovela in questione ha riscosso un grande successo: spesso ha raggiunto persino uno share del 25%. Tuttavia, presto dovremo comunque dirgli addio. Quando? Con ogni probabilità, alla fine della prossima estate.

Genoveva viene assassinata, nella Puntata Finale di Una Vita

Il finale di Una Vita ci emozionerà, così come ci ha emozionati quello de Il Segreto: al di là del fatto che non mancheranno i colpi di scena, i telespettatori italiani si sono ormai affezionati agli abitanti di Calle Acacias, così come si erano affezionati a quelli di Puente Viejo. Insomma, le lacrime saranno inevitabili. Ad esempio, sappiamo che Genoveva, la Dark Lady che ha preso il posto di Ursula e di Calletana, nell'epilogo morirà - e per giunta proprio per mano della figlia e del marito -. Gabriela si dimostrerà spietata tanto quanto sua madre: una volta giunta nel quartiere, fingerà di voler ricucire il rapporto con la Salmeron, ed invece è soltanto interessata ai suoi soldi, di cui s'impossesserà uccidendola.

Una Vita: Dos Vidas prende il suo posto

Stando ad alcuni rumor, però, Mediaset ha già pensato a come far sì che noi potremo sentir meno la mancanza di Una Vita. A sostituire questa telenovela iberica ce ne sarà un'altra, proveniente sempre dalla Spagna, ossia Dos Vidas. Mediaset avrebbe già acquistato i diritti per la messa in onda. La nuova soap è ambientata in due differenti epoche, e nel cast sono presenti degli attori che abbiamo già avuto modo di conoscere con Una Vita e Il Segreto. La trama, però, è tutta un'altra storia.

Dos Vidas: La Trama della Nuova Telenovela di Canale 5

Al centro di Dos Vidas - in italiano "Due Vite" - ci sono due donne, Julia e Carmen, le quali vivono in due spazi temporali diversi; mentre la prima vive nella Madrid di oggi, la seconda vive nella seconda metà del 1900. Julia è infelice: è stata la madre ad imporle di sposare un uomo che lei non ama. Tuttavia, nel momento in cui Julia scoprirà un segreto riguardante la sua famiglia, potrà cambiare la sua vita per sempre. Carmen è determinata: non le importa di lasciarsi tutto alle spalle, ricchezza e comodità comprese, per mettersi sulle tracce del padre scomparso. Qual è il fil rouge? Queste due giovani donne sono nipote e nonna, ed entrambe, forti, sono predisposte alla ribellione. Julia e Carmen ci faranno vivere mille avventure, ed ovviamente ci faranno battere il cuore!

