Una Vita, Riassunto 2020: Ecco tutto quello che è successo nelle puntate della Soap

In occasione del Capodanno, ricapitoliamo insieme cosa è successo nelle trame delle puntate di Una Vita durante il 2020.

Siamo giunti alla fine del 2020, che diciamocelo, non vedevamo l’ora di lasciarci alle spalle! Siamo sicuri che anche il più grande scettico, almeno una volta durante questo turbolento anno, avrà pensato: “Quasi quasi sarebbe stato meglio vivere in una soap opera!”. Probabilmente anche agli esperti in materia verrebbe da confermare tale affermazione, ma per tirare le giuste somme, ricapitoliamo insieme cosa è successo in una delle soap spagnole più amate di Canale 5, Una Vita, durante questo 2020! Ecco un riassunto delle trame delle puntate dello sceneggiato targato Aurora Guerra trasmesse quest’anno:

Una Vita, Riassunto 2020: Ecco tutto quello che è successo durante l’anno

All’inizio del 2020, avevamo lasciato i protagonisti di Una Vita lottare contro una strana epidemia, per cui Lucia Alvarado e i coniugi Alvarez-Hermoso, Celia e Felipe, hanno rischiato seriamente di morire. Fortunatamente Temo Martinez, il buon parroco della città - innamorato della bella Lucia - è riuscito a salvare tutti e tre i suoi amici, liberandoli dalla quarantena. Quella di Telmo e Lucia è sicuramente la storyline che più ha emozionato i fan di Una Vita, sebbene ora, dopo tutto quello che è successo - come il salto temporale di dieci anni - sembra essere passata un'eternità dall'ultima volta che li abbiamo visti. Certo, nel frattempo anche tutti agli altri amatissimi personaggi della soap di Canale 5 ne hanno passate delle belle, ed è bene ricordare le vicende più importanti. Ecco dunque cosa è successo ai personaggi della soap spagnola, prima e dopo il salto temporale di 10 anni:

Tutto quello che è successo ai personaggi di Una Vita prima del salto temporale

Telmo e Lucia

Sino al salto temporale di dieci anni, fino a qualche puntata dopo, Telmo e Lucia - nonché la loro travagliata storia d’amore - sono stati i protagonisti indiscussi della soap. L’Alvarado era stata conquistata inizialmente dal perfido Samuel Alday. Il suo obiettivo era quello di ottenere la grande eredità della giovane, figlia illegittima dei Marchesi di Válmez, in modo da estinguere il suo debito con l’usuraio Jimeno Batàn. Purtroppo per Samuel, l’amore e il bene hanno infine trionfato. Giunta all'altare Lucia si è resa conto dello sbaglio che stava per commettere sposandolo e ha deciso di lasciarlo e di fuggire con Telmo. I due sono così diventati una coppia. L’Alday, furioso, ha fatto di tutto per impedire la loro relazione, riuscendo alla fine a incastrare il Martinez accusandolo di aver derubato la fondazione benefica creata insieme a Lucia. Alla fine della stagione, prima quindi del salto temporale, il perfido Samuel è dunque riuscito nel suo intento. Lucia - che casca nel tranello - delusa dal comportamento di Telmo, ha minacciato di denunciarlo per poi lasciare lui e Acacias.

Leonor, Inigo e Flora

Leonor si è innamorata del "finto Inigo", nonché fratello di Flora, che ha trovato invece l’amore nel pugile Tito. Tutti e quattro hanno affrontato gli ostacoli che impedivano il loro rispettivo lieto fine, riuscendo poi finalmente ad ottenerlo e a lasciare Acacias sorridenti per iniziare una nuova vita.

Lolita e Antonito

Lolita, che stava per sposare Antonito Palacios, ha dovuto per un momento sospendere le nozze a causa dell’arrivo di Ceferino, un amico d’infanzia giunto ad Acacias dal loro paese natale, Cabrahigo. Il ragazzo è arrivato per ricordarle la loro promessa di matrimonio e per rammentarle che, se non terranno fede al loro patto, una terribile maledizione si sarebbe abbattuta su di loro! Fortunatamente, grazie alla dolce Casilda - che ha conquistato il cuore del buon Ceferino - tutto si è risolto per il meglio e Lolita ha potuto coronare il suo sogno d’amore con Antonito.

Trini e Celia

Molto importante è stata anche la storyline di Trini e Celia, che ha determinato buona parte della trama subito dopo il salto temporale. Le due, grandi amiche, sono infatti rimaste incinte più o meno nello stesso periodo. Purtroppo però la Alvarez-Hermoso ha perso il bambino prima di portare a termine la gravidanza. Celia, distrutta e inconsolabile per quanto successo, ha pian piano ha sviluppato una forte gelosia nei confronti di Trini, che si è tramutata presto in follia, dopo la nascita della piccola Milagros Palacios. L’ossessione di Celia per la bambina ha portato la donna a lasciar morire la sua carissima amica, costretta a letto a causa di alcune complicazioni post-partum. Da quel momento Celia è uscita definitivamente di senno. Ma quando i più sono riusciti ad accorgersi delle sue condizioni, era ormai troppo tardi. Totalmente fuori di sè, la donna ha finito col tentare di rapire la piccola Milagros, fermata in extremis da Ramon, sopraggiunto proprio nel momento cruciale. Il loro incontro ha avuto un esito drammatico. Celia nel tentare di uccidere il Palacios ha finito per cadere dal balcone, perdendo la vita. La stagione si conclude con la morte di Celia - per cui Ramon sarà accusato e passerà degli anni in carcere - e con la partenza di Lucia e di Leonor e i suoi amici. Attenzione, tutti i dettagli dell'addio di Celia verrano rivelati solo dopo il salto temporale.

Una Vita: Cosa è successo dopo il salto temporale di 10 anni?

È il 1913. Sono trascorsi dieci anni dalla morte di Celia e dalla fine della relazione fra Telmo e Lucia. Molto sembra essere cambiato ad Acacias: al posto della Deliciosa sorge una nuova attività, il ristorante “Nuovo Secolo”, nuovi personaggi si sono trasferiti nel quartiere. Tra i nuovi arrivi troviamo la famiglia Dominguez, composta dall'artista Bellita del Campo, da suo marito Jose Dominguez, dalla fidata cameriera Arantxa e più avanti l’esuberante figlia Cinta; ma nuovi sono anche i proprietari del nuovo ristorante, ovvero la famiglia Pasamar, composta da Felicia e i suoi figli Camino ed Emilio, che si innamorerà proprio della figlia dei Dominguez.

Telmo e Lucia (parte seconda)

Lucia, tornata ad Acacias dopo lunghi anni, è infelicemente sposata con Eduardo Torralba, un uomo crudele che si scoprirà tenere sotto scacco lei e il figlio Mateo. Il piccolo è in realtà frutto dell'amore tra Lucia e Telmo ma la ragazza tiene per sé questo grande segreto. Anche il sacerdote, ormai senza più l'abito talare, è ritornato ad Acacias. Arrestato il priore Espineira, il ragazzo ha fatto di tutto per dimostrare la sua innocenza a Lucia e, riuscito nel suo intento, ha riconquistato il cuore della sua amata. La giovane è così tornata segretamente tra le braccia dell’uomo che ama, rivelandogli inoltre la verità su Mateo. Tuttavia, la felicità dei tre ha avuto breve durata. Lucia infatti muore in seguito a un incurabile male. Ursula, devota a Telmo, uccide Eduardo, liberando così il Martinez dalle grinfie dell’uomo e permettendogli di lasciare il quartiere con suo figlio.

Samuel e Genoveva

Nel frattempo, abbiamo assistito anche al ritorno di Samuel Alday, giunto nel quartiere con la sua nuova moglie Genoveva Salmerón: un’ex prostituta,. La vita della donna si scopre però in pericolo: il suo ex protettore, Cristóbal Cabrera, è tornato per tormentarla. Samuel ha cercato di trovare il denaro necessario affinché il criminale lasciasse in pace lui e Genoveva ma purtroppo nessuno nel quartiere si è dimostrato disposto a dargli una mano. Così, ormai completamente indifeso, è caduto vittima della vendetta di Cristobal, morendo tra le braccia della sua amata moglie. È per questo motivo che la vedova Alday ha iniziato a covare una vendetta atroce nei confronti dei vicini. La Salmeron è così diventata la nuova Dark Lady di Calle Acacias! La sua missione è stata quella di rovinare la vita a tutti gli abitanti del quartiere e ha potuto contare su alcuni validi aiutanti: Ursula e il suo secondo marito Alfredo Bryce, famoso banchiere in realtà omosessuale, tenuto sino all'ultimo sotto scacco da lei.

Ramon e Felipe

Dopo 10 anni, abbiamo ritrovato Ramón Palacios in prigione con la tremenda accusa della morte di Celia. Sebbene con l'aiuto di suo figlio il Palacios abbia infine ottenuto la libertà, Felipe - distrutto dal dolore e quasi irriconoscibile - ha continuato per diverso tempo a credere, l’ormai ex amico, colpevole, facendo di tutto pur di rispedirlo in carcere. Alla fine, Ramón è riuscito a dimostrare la sua innocenza a tutto il quartiere rivelando la verità su quanto accaduto quella maledetta sera. Grazie a questa confessione lui e Felipe si sono riconciliati. Inoltre, dopo qualche tempo, il Palacios senior ha ritrovato l’amore nella domestica Carmen, di cui si è invaghito e che alla fine ha sposato. Lo stesso è accaduto a Felipe, ma la sua storia è ben più travagliata di quella dell’amico...

Il triangolo amoroso Genoveva-Felipe-Marcia

Felipe finisce infatti tra le grinfie di Genoveva. La Salmeron ha sedotto l'Alvarez-Hermoso per portare a termine il suo piano per distruggere gli abitanti del quartiere, ma alla fine ha finito per innamorarsi davvero dell'avvocato. Sicura di aver ritrovato l'amore vero, la donna abbandona il suo desiderio di vendetta contro tutti, uccidendo addirittura suo marito. In realtà Felipe non ha mai provato amore per la bella Genoveva. Lo scaltro avvocato ha finto tutto il tempo per smascherare la Dark Lady e le sue malvagità. Nel mentre però qualcuno ha davvero fatto breccia nel suo cuore. Si è infatti genuinamente invaghito della sua nuova domestica brasiliana Marcia, con cui ha iniziato una relazione clandestina. Si è scoperto poi che l’affascinante cameriera era una pedina di Ursula, mandata a casa dell’Alvarez-Hermoso per spiarlo. Marcia ha finito però realmente per cedere al fascino di Felipe, del quale si è perdutamente innamorata. Purtroppo la brasiliana è tenuta sotto scacco dalla Dicenta e dal malvagio Andrade, un malavitoso nonché trafficante di donne che - desideroso di riaverla tra le sue fila di schiave - l'ha rapita e nascosta nella sua oscura dimora. Nelle ultime puntate del 2020, grazie all’aiuto di Mauro San Emeterio - anche lui tornato ad Acacias - Felipe è riuscito a incastrare Andrade e aspettiamo di sapere se riuscirà a liberare la sua amata!

