Una Vita: Le Anticipazioni della Puntata in onda Stasera su Rete 4 e in Replica Domani su Canale 5

Scopriamo che cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata serale dell'11 settembre 2021, nonché quella domenicale del 12. Nelle Trame dei due episodi della soap opera in onda eccezionalmente su Rete 4, ed in replica su Canale 5, Velasco minaccia ancora una volta Laura, mentre Genoveva si prepara al processo... con serenità!

Una Vita Anticipazioni: Velasco minaccia Laura e si dichiara a Genoveva

Il losco avvocato assunto da Genoveva è privo di scrupoli, proprio come la sua assistita. Javier Velasco, infatti, più determinato che mai a far assolvere la Salmeron, sa che deve continuare a fare pressione su Laura, affinché la domestica non cambi idea al processo, testimoniando contro la Dark Lady. Così, l'uomo la incontra di nascosto, con l'obiettivo d'intimidirla ed assicurarsi che mantenga fede ai patti. Subito dopo, Velasco raggiunge Genoveva... per dichiararle i suoi sentimenti per lei.

Un sorteggio in soffitta, nella Puntata Serale di Una Vita dell'11 e del 12 settembre 2021

In soffitta il caos regna sovrano: ognuna delle domestiche vorrebbe che Servante e Fabiana le offrisse la possibilità di calarsi nei panni della loro figlia. I due, infatti, per partecipare al concorso delle pensioni, hanno dovuto fingersi una coppia di coniugi, ed ora hanno persino bisogno di una fanciulla che interpreti il frutto del loro amore. Così, per risolvere la questione, viene organizzato un sorteggio.

Una Vita Anticipazioni: Bellita vuole raggiungere Cinta incinta

A casa Dominguez c'è aria di festa: Bellita ed José Miguel non stanno più nella pelle dopo aver ricevuto la lettera in cui Cinta ed Emilio comunicano loro che stanno per diventare genitori. La donna vuole lasciare la Spagna per raggiungere l'Argentina, convinta che la figlia abbia bisogno che lei le stia vicina. L'uomo, d'altro canto, crede sia meglio che i giovani sposi abbiano i loro spazi.

Felicia è in ansia, nella Puntata Serale di Una Vita dell'11 e del 12 settembre 2021

Felicia, come Bellita, è entusiasta: sta per diventare nonna! Tuttavia, se da un parte è felice per l'imminente paternità di Emilio, dall'altra è preoccupata per Camino. Quest'ultima, innamorata di Maite, non sembra avere alcuna intenzione di seguire l'esempio del fratello e mettere su famiglia con il marito. Per giunta, quando quest'ultimo reagisce male ad una battuta di Liberto, la ristoratrice si sente ancora più in ansia...

Una Vita Anticipazioni: Il processo di Genoveva

Genoveva, grazie al sangue freddo che l'ha sempre contraddistinta, si prepara con serenità al processo. La giovane donna, dopotutto, sa di avere il testimone-chiave, ossia Laura, in pugno. Anche Cesareo, però, è uno dei testimoni principali... e lui, a differenza della Salmeron, non è per niente tranquillo. Intanto, Antonito ha un annuncio da fare alla famiglia: si è candidato con il partito conservatore, contrariamente al padre, il quale si è candidato con quello liberale!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 6 al 12 settembre 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.