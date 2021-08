Una Vita: Le Anticipazioni della Puntata in onda Stasera su Rete 4 e in Replica Domani su Canale 5

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata serale del 28 agosto 2021, nonché quella domenicale del 29. Nelle Trame dei due episodi della soap opera in onda eccezionalmente su Rete 4, ed in replica su Canale 5, Laura accusa Felipe di averla violentata!

Una Vita Anticipazioni: Izem chiede la mano di Casilda

Ad Acacias sono tutti incuriositi da Izem, e non soltanto perché è il nuovo arrivato di turno, ma anche e soprattutto perché è un principe che viene da molto lontano, ossia dal Marocco. Izem è giunto nel quartiere perché vuole sposare Casilda, ed è per questo che si presenta a casa di Rosina e Liberto, chiedendo loro la mano della domestica... Intanto, Felipe, oltremodo sconvolto per quanto accaduto a Genoveva e al loro bambino, come ha già fatto innumerevoli volte in passato, si consola attaccandosi alla bottiglia, e finisce inevitabilmente per ubriacarsi.

Rosina non vuole che Liberto sostenga Ramon, nella Puntata Serale di Una Vita del 28 e del 29 agosto 2021

Ramon ormai ha deciso, ed è più determinato che mai: dopo aver sognato che il pubblico lo acclamava per il suo primo comizio, ha capito che deve candidarsi. L'uomo non vede l'ora di addentrarsi nel mondo della politica, e la stessa impazienza la mostrano i suoi amici, i quali gli hanno già promesso il loro voto alle prossime elezioni... Rosina, invece, vuole impedire a Liberto di sostenere il Palacios...

Una Vita Anticipazioni: Laura accusa Felipe di averla violentata

Felipe si è risvegliato nel letto... accanto a Laura. Tutto lascia pensare che i due abbiano trascorso la notte insieme, ma l'avvocato non si ricorda nulla: l'alcol gli ha annebbiato la mente, ed ora rende i suoi ricordi offuscati. La domestica, però, sa perfettamente ciò che è successo, e corre a raccontarlo in lacrime a Genoveva: l'Alvarez-Hermoso ha abusato sessualmente di lei! Lui, dal canto suo, nega, ma la moglie non gli crede, e, con sdegno, lo caccia di casa.

