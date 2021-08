Una Vita: Le Anticipazioni della Puntata in onda Stasera su Rete 4 e in Replica domani su Canale 5

Anticipazioni TV

Ecco che cosa svelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata serale di sabato 7 agosto 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda su Rete 4 alle 21.20, in replica domenica 8 agosto 2021 su Canale 5 alle 14.20, Genoveva inizia ad indagare su Laura. Camino, intanto, abbandona il quartiere...

Una Vita Anticipazioni: L'omicidio di Ursula viene archiviato

Genoveva vive nel terrore. La donna, infatti, ogni giorno si sveglia ed addormenta con la paura di poter essere arrestata per uno dei suoi molteplici crimini. I più recenti, ossia l'omicidio di Ursula e l'omicidio di Marcia, sono quelli che, ovviamente, non le permettono di dormire sonni tranquilli. Tuttavia, mentre il commissario Mendez sta ancora indagando sul secondo, del primo non deve continuare a preoccuparsi: come le riferisce l'azzeccagarbugli Javier Velasco, il caso è stato archiviato.

Genoveva mette Laura alle strette , nella Puntata Serale di Una Vita del 7 e dell'8 agosto 2021

Però c'è qualcos'altro, o meglio qualcun altro, che turba la Salmeron: Laura. La Dark Lady ha sempre sospettato di lei, e non ha ancora capito se possa fidarsi o meno. La nuova domestica, dopotutto, nasconde evidentemente qualcosa... e Genoveva è intenzionata a scoprire di che cosa si tratti! Così, in cerca di risposte, la vedova di Samuel chiede all'Alonso di mostrarle le referenze della famiglia dove ha servito prima di arrivare a Calle Acacias, prendendo la ragazza alla sprovvista...

Una Vita Anticipazioni: Camino scappa di casa

Nel frattempo, al Nuevo Siglo XX, fervono i preparativi per le nozze di Camino ed Ildefonso. Felica non sta più nella pelle dalla contentezza: sua figlia deve convolare a nozze con un uomo, per lasciarsi così alle spalle la peccaminosa storia d'amore con Maite. La giovane Pasamar, però, è un'anima in pena, la quale si è soltanto rassegnata all'idea di una vita triste, perché lontana dalla pittrice del suo cuore. A pochi giorni dal matrimonio, la ristoratrice trova uno strano biglietto scritto di pugno dalla secondogenita... e corre ad avvisare Emilio: Camino se ne è andata, e forse per sempre!

