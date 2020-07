Una Vita, la Storia di Samuel Alday: dall'arrivo ad Acacias al brutale omicidio!

Anticipazioni TV

Ecco la Storia di uno dei più crudeli Protagonisti delle Trame di Una Vita, Samuel Alday. Scopriamo tutto sul Personaggio, prima del drammatico Addio.

Entrato nelle Trame della Soap Una Vita all'inizio della terza stagione è riapparso dopo il salto temprale della quarta con una nuova appassionante storia d'amore. Finalmente felice, Samuel Alday, sembrava destinato ad un'uscita di scena serena. Nelle soap, dove spesso il male vince sul bene, anche il crudele Alday poteva sognare il Lieto Fine. Ma Aurora Guerra si sa, non è una dai finali scontati. E così, l'autrice della soap, ha scelto di fare giustizia. Diciamo la verità, non saranno in molti a piangere la morte del pericoloso gioielliere...

Il personaggio di Samuel Alday e il suo debutto nella soap Una Vita

Interpretato da Juan Gareda, Samuel è l'antagonista secondario della terza stagione e quello principale della quarta stagione della soap. Figlio secondogenito di Don Jaime, fratello minore di Diego e Cayetana, marito di Blanca e gioielliere molto importante, Samuel si presenta come un ragazzo buono e sincero, caratteristiche che però saranno presto destinate a svanire. Le manipolazioni di Úrsula e l'amore non corrisposto di Blanca lo trasformeranno in un uomo rabbioso e vendicativo, perfido ed egoista.

Una Vita: Samuel si allea con Ursula e si trasforma in un cinico assassino

Quando suo fratello Diego gli "ruberà" sua moglie Blanca, Samuel non esiterà ad allearsi con Úrsula. L'Alday arriverà a picchiare e violentare Blanca e, ancora peggio, ad uccidere il suo stesso padre. Architetterà inoltre l'omicidio di Diego e Blanca quando i due cercano di lasciare il quartiere e con la complicità di Úrsula cercherà di prendersi piccolo Moisés, suo nipote.

La Storia di Samuel Alday: Dopo Blanca un'altra delusione: Lucia lo abbandona sull'altare

Più tardi, quando Úrsula sarà rinchiusa in un manicomio, tenterà di uccidere il bambino è lo farà ammalare con l'aiuto di un medico corrotto. Per fortuna i suoi piani andranno in fumo e Diego e Blanca potranno lasciare il quartiere. Dopo la loro partenza da Acacias, sembrerà ritrovare la felicità con Lucia, ma anche lei è innamorata di un altro, e lo abbandona sull'altare.

Una Vita: Samuel torna ad Acacias con Genoveva

Stanco e amareggiato da tutto quello che ha passato, decide di abbandonare il quartiere per tornare solo dieci anni più tardi con una nuova moglie: Genoveva. Purtroppo però questo ritorno gli sarà fatale perché sua moglie ha un oscuro passato alle spalle e un uomo, don Cristóbal Cabrera, è tornato per portarla con sé. Samuel allora inizia a chiedere soldi a tutto il quartiere per darli a Cristóbal, ma nessuno vuole aiutarlo e così sono costretti a scappare.

Una Vita, il Tragico Epilogo: Samuel viene assassinato!

Purtroppo Cristóbal li trova e durante uno scontro spara. Per difendere sua moglie, Samuel fa da scudo col suo corpo, prendendo il colpo in pieno petto, che lo uccide. Dopo la sua morte Genoveva si risposerà con Alfredo, con il quale vorrà vendicarsi di tutti coloro che non hanno aiutato suo marito quando ne aveva bisogno.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.