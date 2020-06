Una Vita, in prima serata su Rete 4 da sabato 20 giugno 2020

Anticipazioni TV

Dal 20 giugno 2020 torna l'appuntamento in Prima serata su Rete 4 con Una Vita. Scopriamo Anticipazioni e Trame dei due episodi di sabato.

La Stagione Estiva porta con se grandi cambiamenti, se ieri via abbiamo infatti accennato della decisione Mediaset riguardante Il Segreto, oggi siamo pronti a darvi buone nuove su un altro degli amati appuntamenti del pomeriggio di Canale 5: Una Vita. Consultando la Guida TV Mediaset troviamo conferma, già da sabato 20 giugno 2020, dell'inserimento della soap nei palinsesti del prime time. Come già accaduto in passato, ad accogliere la soap in prima serata sarà Rete 4. A partire dal prossimo sabato dunque e, per l'intera stagione estiva, il quarto Canale dedicherà una serata a settimana alle vicende di Acacias, con due episodi in onda dalle 21.30 alle 22.30. Scopriamo dunque Anticipazioni e Trame della prima puntata serale...

La Trama della puntata di Una Vita in onda sabato 20 giugno 2020

Nella puntata di Una Vita in onda sabato 20 giugno 2020, Ojeda Tapia comunica a Samuel della onerosa sparizione di Ariza, suo socio in affari e debitore. Il Senatore pretende che sia proprio Alday, responsabile di avergli presentato il malvivente, a restituirgli la somma pattuita. Samuel, disperato, chiede l'aiuto di Liberto, il quale, pronto a supportare l'amico, decide di prestare a Samuel tremila pesetas sottraendole al conto dell'ignara Rosina...

Una Vita Anticipazioni: Genoveva e Samuel hanno convinto Tapia ad entrare in affari con Ariza

Ariza, pericoloso criminale legato al passato di Genoveva si presenta ad Acacias e inizia a minacciare la Salmeron e suo marito: se non asseconderanno le sue richieste, comunicherà al vecchio protettore della donna, Cristobal Cabrera, dove si nascondono. E' seguendo dunque le indicazioni del malvivente che Genoveva e Samuel saranno costretti a convincere il senatore Ojeda Tapia ad entrare in affari con Ariza, deciso ad avviare un’attività in Marocco specializzata nell'estrazione del ferro delle miniere. Fortunatamente il politico accetterà di buongrado...

Nella puntata di Una Vita del 20 giugno 2020: Samuel e Genoveva finiscono nei guai. Liberto li aiuta

Purtroppo le cose non andranno come previsto, Ojeda Tapia farà infatti sapere alla coppia che il suo nuovo socio è scomparso facendogli perdere l'ingente somma promessa. Il Politico pretenderà che siano proprio Samuel e Genoveva a risarcirlo con 3.000 pesetas...

Samuel, spalle al muro, si vedrà costretto a chiedere un prestito a Liberto che, seppur inizialmente titubante, accetterà di aiutare l'amico. Il denaro necessario agli Alday verrà però sottratto dal conto di Rosina, all'oscuro di tutto.

