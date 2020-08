Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 14 agosto 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita e Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 14 agosto 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita e Il Segreto in onda oggi, venerdì 14 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful va in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50, Il Segreto sostituisce la Soap Turca con Can Yaman, andando in onda con due episodi fino alle 16.50.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 14 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 14 agosto 2020 - letta sui giornali la notizia del fallimento del Banco Americano, gli investitori chiedono spiegazioni ad Alfredo, ma lui nega dicendo che si tratta solo di una manovra politica contro la banca. Ursula, al servizio dei Bryce, riferisce a Genoveva del successo del suo piano: l'intera Acacias è ormai nel panico. I vicini non si placano e preoccupati pretendono di sapere la verità. A quel punto Genoveva scarica la colpa sulla Banca di Spagna e suggerisce di chiedere spiegazioni a un consigliere dell’istituto: Federico Suñol. Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 14 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 14 agosto 2020 - Angustias ha scoperto che Tristán la tradisce con Pepa e, accecata da una folle rabbia, ordina a Felisia di uccidere la Balmes. La donna è pronta ad eseguire i suoi ordini, ma fortunatamente - proprio mentre sta per aggredire Pepa - sopraggiunge Alberto. Angustias va su tutte le furie, ma l'amica ha già in mente un nuovo piano per sbarazzarsi di Pepa. Intanto Sebastián e Tristán controllano insieme il progetto per il conservificio, ma fanno un’amara scoperta: per realizzare il progetto è necessario che le tubature dell’acqua passino dalle terre di Raimundo. Felisa mette in atto il suo diabolico piano e racconta alla Montenegro della tresca amorosa di Tristán e Pepa. Qui la trama completa de Il Segreto

