Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 13 agosto 2020

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita e Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 13 agosto 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita e Il Segreto in onda oggi, giovedì 13 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful va in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50, Il Segreto sostituisce la Soap Turca con Can Yaman, andando in onda con due episodi fino alle 16.50.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 13 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 13 agosto 2020 - Carmen è in pensiero, Ramon è scomparso da giorni e di lui non si hanno notizie. Liberto è preoccupato per le finanze di famiglia, la miniera d'oro si sta infatti esaurendo, mentre Rosina continua a darsi allo shopping sfrenato insieme a Susana. Cinta confessa ad Arantxa e ai suoi genitori quanto scoperto sul conto di Rafael. Agustina, dimessa dall’ospedale, torna finalmente a casa dove l'aspetta una grande accoglienza; Felipe ha speso molto per garantirle ogni comodità. All’improvviso si diffonde la notizia che il Banco Americano è fallito e che l'intero quartiere è ridotto in miseria. Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 13 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 13 agosto 2020 - Sebastian è deciso a firmare i documenti per associarsi con Donna Francisca nella conserviera degli Ulloa nonostante i tentativi di Emilia di dissuaderlo. Il marchese Albi, incoraggiato da Mercedes, chiede la mano di Soledad che però continua a respingerlo, chiusa nel suo dolore per la perdita di Juan. Puente Viejo è in allarme a causa di un fatto inquietante: l’avvistamento di uno spaventoso mostro succhiasangue. Mentre il sindaco Pedro incita i cittadini ad armarsi per andare a caccia della terribile creatura, Sebastián fa visita a Donna Francisca per alcune delucidazioni riguardo il loro progetto. Le parole della Dark Lady sembrano però persuaderlo e così Sebastián accetta di firmare il contratto, diventando suo socio in affari. Qui la trama completa de Il Segreto

