Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 12 agosto 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita e Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 12 agosto 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 12 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful va in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50, Il Segreto sostituisce la Soap Turca con Can Yaman, andando in onda con due episodi fino alle 16.50.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 12 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 12 agosto 2020 - quando Antonito annuncia davanti a tutti che il compratore del brevetto si è tirato indietro, Genoveva chiede ad Alfredo di concedere al giovane Palacios un prestito, a patto che lui offra le proprietà di famiglia come garanzia. Lolita scopre dell'accordo e si infuria con Antonito. Dopo aver ricevuto da Emilio una foto del vero Rafael Bonaque, Cinta affronta l'impostore. Il ragazzo confessa di essere un musicista squattrinato, che ha finto di essere un ricco industriale solo perché innamorato di lei. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 all'16 agosto 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 12 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 12 agosto 2020 - Pedro scopre della cena a casa Montenegro e che Sebastian ha deciso di entrare in affari con Donna Francisca. Tristan promette a Pepa che un giorno saranno felici insieme, ma Angustias ha in serbo un'arma letale per eliminare definitivamente la rivale in amore. Hipolito fotografa Pepa e Tristan che si baciano nella tenuta dei Montenegro, ma non sa di preciso cosa ha immortalato... Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 10 al 14 agosto 2020