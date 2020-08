Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 11 agosto 2020

Anticipazioni TV

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Una Vita e Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 11 agosto 2020.

Anticipazioni e Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Una Vita e Il Segreto in onda oggi, martedì 11 agosto 2020, su Canale 5. Beautiful va in ferie, l'appuntamento con Una Vita è spostato alle 13.45; alle 14.50, Il Segreto sostituisce la Soap Turca con Can Yaman, andando in onda con due episodi fino alle 16.50.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 11 agosto 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 11 agosto 2020 - Antonito non cede alle avances di Genoveva, ma rassicura comunque la donna di essere pronto a investire nella Banca Americana, nonostante il parere contrario del padre e della moglie. Felipe intanto si mette sulle tracce del dottor Maduro, pronto a scoprire il motivo di quella diagnosi sbagliata fatta alla povera Augustina. Ursula è in ansia, teme di essere smascherata. Nonostante l'insistenza di Cesareo, i Pasamar negano che Camino possa parlare. Emilio sospetta di Rafael, teme che non sia chi dice di essere, per questo mette in guardia Cinta, ma la giovane non vuole credergli. La carrozza su cui viaggia Ramon resta coinvolta in un incidente. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 all'16 agosto 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 11 agosto 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 11 agosto 2020 - dopo un duro confronto con Tristán, Soledad confessa che è stata lei ad uccidere il padre Salvador. Il giovane Castro, turbato, non capisce inizialmente le motivazioni della sorella, ma scoperta tutta la storia si ravvede e le offre il suo sostegno. Nel frattempo Don Anselmo vuole andare a confessare il segreto di Pepa a Donna Francisca, ma la Balmes riesce ad intercettare Arsenio, che la sconvolgerà con una rivelazione sul parroco: molti uomini hanno perso la vita per colpa sua. Al fine di poter continuare a praticare la professione di levatrice, Pepa si trova costretta a dover imparare a leggere e scrivere. Intanto Mercedes, segreta alleata di Donna Francisca, tenta di confortare Soledad. Felisia - che ha da poco lasciato il manicomio - va a trovare Angustias, chiedendole di ospitarla. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 10 al 14 agosto 2020